Kosiner: “Creo que vienen tiempos mejores para YPF"

El abogado, especialista en Políticas Públicas, y diputado nacional mandato cumplido, Pablo Kosiner, fue designado director titular de YPF S.A. “Tuve el ofrecimiento de la provincia de poder postularme para integrar ese directorio y hace ya algunos días que estoy integrado en el trabajo”, explicó.

En diálogo con Radio CNN Salta, explicó que es una participación rotativa, por lo que estará los próximos 6 meses. “Creo que vienen tiempos mejores para YPF. Yo lo que puedo hacer, dentro del plan de negocios, cuando se discutan temas vinculados al Norte, es plantear mi visión", dijo.

Afirmó que hoy se están discutiendo cuestiones que tienen que ver con la posibilidad de definir invenciones en asociaciones con otras empresas en el mercado nacional.

"La provincia ha renovado concesiones en las que YPF ha mostrado interés en participar en algunos procesos licitatorios, además está YPF Litio que integra la mesa del Litio. Es un perfil relativamente nuevo para la empresa pero que además permite aportar una experiencia muy importante en desarrollo tecnológico, más allá de la experiencia”, indicó.

Sostuvo que, con esto, se abren varias perspectivas y el Litio comienza a tomar envergadura “que, sostenida como política de Estado, creo que para la provincia va a representar muchísimo”.

Al ser consultado sobre que cuando se mencionó la cuestión de YPF Litio, algunos no estuvieron de acuerdo porque aducían que se trata de recursos provinciales y no querían que se meta Nación, sostuvo que “YPF no es una empresa estatal. Es una Sociedad Anónima que está ajena a esa discusión, que se da dentro del ámbito político”.

“Los recursos naturales pertenecen a las provincias y así debe continuar siendo. YPF no tiene presupuesto que dependa de Nación, no es una empresa del Estado que tiene participación nacional”, finalizó.