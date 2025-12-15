Un motociclista resultó herido tras chocar con un colectivo

Alrededor de las 7hs. en la intersección de calles Rivadavia y Mitre, tuvo lugar un siniestro vial que involucró a un colectivo urbano y un motociclista.

El móvil de 94.7 llegó al lugar y pudo dialogar con testigos y con el Comisario Mayor Leguisamon de la Comisaría 1. Según comentaron testigos, el motociclista que circulaba por calle Rivadavia, intentó ganarle al colectivo, por lo cual termina impactando con el mismo.

Si bien el impacto no fue fuerte, el arrastre producto del impacto le provocó lesiones al conductor del motorvehículo.

El Comisario Mayor explicó que el sujeto resultó con lesiones, golpes en sus piernas por lo que fue asistido en el lugar por personal de salud y trasladado al Hospital San Bernardo.

Tras finalizar la labor pericial por parte de criminalística, se procede al levantamiento de las cosas en el lugar: “Como no está el dueño de la moto, se la traslada a resguardo a Comisaría”.

A pesar de lo ocurrido, no son habituales los siniestros viales en la zona, informó el Comisario Mayor.