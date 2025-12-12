Grooming y sobreexposición: la Fiscalía advierte que los chicos están entrando a un “mundo sin control”

Hace tres años se creó en Salta la Fiscalía especializada en Ciberdelitos, la cual aborda una de las problemáticas más preocupantes para la sociedad como es el grooming.

El grooming tomó mayor visibilidad en los últimos años a nivel mundial con el acceso a internet que cuentan menores de manera temprana y sin conocer los riesgos del mundo virtual.

Distintas medidas se tomaron a nivel internacional como en Australia donde se prohibieron las redes sociales y en el ámbito nacional Mendoza dio que hablar con el pacto parental de un grupo de padres por el que establecen reglas y prohibiciones para los menores en cuanto al acceso a celulares y redes sociales.

La fiscal de Ciberdelitos, Sofía Cornejo comentó en Radio 94.7 Salta que, si bien no es de su parecer el uso de la palabra prohibición en ningún ámbito, entiende que hablar de límites, reglamentaciones o generar pactos, consensos, es más beneficioso.

En Mendoza, contó la fiscal, hubo movimiento respecto al bullying en las escuelas, por lo que se sancionó una ley que busca que pasadas todas las instancias administrativas de los colegios, donde la persona a cargo del menor no se responsabiliza, se lleve adelante una sanción, una multa y trabajos comunitarios para el padre.

El pacto parental que inició con 30 adherentes hoy cuenta con 300 padres, y surge de la obra de Jonathan Hyde “Generación ansiosa”, la cual trata la sobreexposición a las redes: “Esto del scrolleo que hace que estén bombardeados con información”.

Este scrolleo es pasar pantalla viendo distintas novedades: “Acorde a tu algoritmo te bombardean, a los chicos, a los adolescentes de pornografía, lamentablemente hasta contenido gore, ese contenido de violencia y sadismo extremos, con muertes, mutilaciones (…) por ahí no se dan cuenta o sí o de repente empiezan a normalizar algo que no es normal”.

“Como ser humano y madre te duele y como fiscal te preocupa”.

Este pacto parental, explica Cornejo, fue argumentado por sus autores ante la responsabilidad de los padres de cuidar a los niños, niñas y adolescentes, menores que están pidiendo límites y reglas de conducta, ya que la exposición extrema a las redes sociales es perjudicial tanto psicológica, biológica y neuronalmente.

Tras un caso en una institución educativa, donde alumnos sacaron fotos de una compañera, la fiscal comentó que se dirigió al lugar para hablar tanto con estudiantes como padres: “mi primera pregunta a los papás fue ¿Por qué a los 10 años sus hijos están teniendo celular? No es para retarlos. Una mamá levanta la mano y me dice, Dra. porque yo trabajo todo el día, mi hija se queda con sus hermanos, con el abuelo, va en colectivo al colegio, yo necesito saber qué llega. El mundo actual nos lleva a que mamá y papá trabajemos, que los chicos queden solos mucho tiempo o en cuidado de algún familiar (…) le digo, Sra, entiendo, pero por qué su hijo o su hija tiene un celular con salida de internet”.

“La salida de internet no es simplemente una salida para scrollear, publicar, es una salida a un mundo (…) nos relacionamos y se relacionan, pero con reglas diferentes a las del mundo real” explicó la fiscal.

“En Internet no hay reglas o son diferentes, anonimato, masividad, estas hiperconectado pero desconectado emocionalmente”.

Coberdelitos en juegos online

Los juegos online siguen contando con riesgos para la seguridad de los menores, quienes en su afán de participar mienten en su edad poniendo una superior a la propia o intercambian usuarios de redes sociales con tácticas rebuscadas a pesar que las plataformas cuentan con prohibiciones de paso de usuarios.

“Las empresas pueden poner millones de restricciones, pero si nosotros adultos no enseñamos a los chicos el uso responsable de estos juegos, de redes sociales, de nuestros vínculos a través de internet, vamos a estar siempre en la misma (…) Cuidarlos 24 hs. no vamos a poder, pero si no les damos las herramientas los dejamos expuestos en un mundo sin reglas, sin control” finalizó.