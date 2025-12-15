“La apertura de importaciones golpeó al comercio y a los productores de Orán”, dijo Lara Gros

En un balance de año, el intendente de Orán, Baltasar Lara Gros, informó sobre la situación del municipio respecto al comercio de frontera, el Plan Güemes, controles viales, calendario de verano y aguinaldo.

En diálogo con 94.7 explicó que el 2025 fue duro en términos financieros para Orán, algo que sucedió en varios municipios con la reducción de la coparticipación de Nación y la baja en el consumo y la recaudación, lo cual llevó a un ajuste dejando de lado algunos proyectos que a fin de año pudieron remontar.

El comercio en el norte tiene factores especiales que inciden en él, desde la frontera a la nueva apertura de importaciones.

Uno de los más afectados fue el sector frutihortícola: “Este año no fue bueno para ellos por la baja del consumo y la apertura de importaciones”, si bien muchas empresas tratan de competir contra esta situación, algunas optaron por importar ya que se ven perjudicadas por los costos de estos productos.

“La apertura de importaciones hizo que se reduzcan los precios de una manera que no le sea rentable al productor con los costos que tiene”.

Por otro lado, hay quienes buscaron mejorar su producción implementando nuevas técnicas, tecnologías, reduciendo costos buscando ser más eficientes.

Desde el municipio acompañan fuertemente a la actividad productiva, manifestó Lara Gros, lo cual se ve reflejado en la reducción de impuestos: “Mandamos un proyecto de ordenanza al Concejo Deliberante, eliminamos 130 tasas municipales”.

Los controles viales ocuparon un lugar importante tomando la decisión política de controlar con mayor rigidez el uso del casco en motociclistas, medida que surgió por pedido de los profesionales del Hospital San Vicente de Paul, por los grandes gastos que generan al nosocomio los accidentes de tránsito.

Tras los controles, hoy se ve en la ciudad un mayor uso de casco: “Estamos atravesando u cambio cultural muy fuerte, que lo vamos a dar”.

Hace poco, las apps de transporte empezaron a ser utilizadas por los oranenses y si bien salió una ordenanza regulándolas, ya existía una que no las prohibía: “Si el estado no te prohíbe algo está permitido, no veía la necesidad de regularlo, si tenes que cumplir con reglas, si vas en moto usa casco, en auto lo de transporte público”.

Esto genera un debate social, especialmente con el problema que atraviesan con el transporte urbano que no cuenta con un cúmulo grande de usuarios y el uso de las apps pueden llevar a que quizás, algunos pasajeros dejen de usarlo. A esto agregó que de aparecer las aplicaciones entre Orán y otros municipios, el transporte masivo de colectivos podría resentirse.

Sobre el calendario de verano, hizo hincapié en el corso local, el cual contará con nuevos grupos y artistas muy dedicados.

Para finalizar, fue consultado por el pago del medio aguinaldo y si bien están aguardando el pago de una deuda, hicieron las previsiones correspondientes para afrontarlo, por lo que se pagaría a fines de la semana.