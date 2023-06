¡Marcha atrás! No habrá paro de colectivos en Salta por 48 horas

Fueron horas de expectativa entre los salteños luego que, desde la semana pasada, se venía avisando de la posibilidad de un nuevo paro en el servicio del transporte público de pasajeros el cual, a diferencia del anterior que duró un día, la nueva medida de fuerza iba a extenderse por 48 horas.

A partir de un esfuerzo del Gobierno de la Provincia, se firmó hoy un convenio entre SAETA, AMT y UTA que levanta la medida de fuerza anunciada y beneficia a todos los trabajadores del transporte de pasajeros en el área Metropolitana, y los comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 460/73, de las empresas de transporte automotor público de pasajeros de carácter urbano, suburbano e interurbano que se desempeñan en el ámbito de la provincia de Salta.

Estas mejoras modifican el sueldo básico de los trabajadores comprendidos en el Área Metropolitana y en el convenio colectivo de trabajo N° 460/73 y los valores para el rubro viáticos/reintegro de Gastos.

Según pudo saber InformateSalta, tras el encuentro que se mantuvo esta jornada, la UTA desistió el paro de colectivo para las próximas 48 horas, por tanto el servicio de transporte proseguirá en su prestación normal sin interrupción alguna por resolución del gremio, generando inmediata tranquilidad en los pasajeros quienes podrán concurrir a sus labores, actividades y clases de forma normal.

La sorpresa por la suspensión del paro no es menor, pues hasta la mañana de este miércoles se daba por hecho que no habría colectivos este jueves y viernes. El titular de la UTA en Salta, Miguel Barrera, supo asegurar a nuestro medio que “la provincia no firmó lo convenido con los trabajadores la semana pasada para levantar la medida de fuerza”.

“Se firmó un acuerdo a medias, solamente firmó un acuerdo para el incremento salarial para SAETA. Esto no nos sirve a nosotros”, expresó al mismo tiempo que insistió en que el convenio debe abarcar a toda la provincia de Salta, así como lo hizo Buenos Aires y AMBA.