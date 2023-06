La mamá de Cintia Fernández busca viajar a Chaco y apoyar a la familia de Cecilia

Por estas semanas los ojos del país se posaron con preocupación y congoja en Chaco, siguiendo las novedades del caso de Cecilia Strzyzowski, cuyos restos siguen buscándose y con las últimas noticias complicando más la situación de los miembros del ‘clan’ Sena respecto a su posible culpabilidad por la desaparición de la joven.

Entre las voces que se manifestó al respecto fue la de Ana Fernández, mamá de Cintia Fernández quien estuvo conversando con InformateSalta solidarizándose ante el dolor que transita la familia de Cecilia, comentando que le mandó un mensaje a su madre y que espera poder ir hasta Chaco para darle su apoyo directo.

“Como argentinos nos tiene que doler esta causa tremenda, horrorosa por donde se la vea y, como salteña, decir que estas provincias –como el Chaco- lamentablemente siguen siendo feudales, gobernadas por los mismos y que conlleva a esto, a una refrenda de la corrupción y la impunidad”, reflexionó primeramente en la charla que tuvo con nuestro medio.

Mirando la lucha que está haciendo la familia de Cecilia, Ana no dejó de recordar la que ella tuvo que encauzar por la muerte de su hija. “Saben de mi lucha, tardé 10 años para llegar a juicio, me tuve que armar cada día para salir a enfrentar al poder”, rememoró haciendo una relación con lo que está pasando en la provincia vecina donde “lo que exigen es lo correcto, es una vergüenza ver cómo el Estado no asiste, cuando tenemos que hacer de investigadores como me pasó a mí y como le pasa a estas familias”.

Dicho esto contó que consiguió el contacto de Gloria, la madre de Cecilia, tras escribirse con Alberto Lebbos, padre de Paulina cuyo femicidio sigue presente en Tucumán. En el mensaje que le hizo llegar, le mandó su apoyo y dijo que puso a su disposición la fundación Cintia Fernández para contribuir en cuanto fuera posible.

“Le mandé un mensaje, le dije que no baje los brazos, le quise dar un mensaje de apoyo para que no se rinda y que se apoye con los abogados y peritos externos, yo desconfiaría de los peritos de la Justicia”, espetó Ana sumando que está en tratativas para, junto a Lebbos, viajar en lo posible hasta Chaco para conocer a los Strzyzowski, quedándose allí un par de días para acompañarlos en su reclamos por justicia y el hallazgo de los restos de la chica.

“Le mandé un mensaje, es muy triste lo que está pasando”