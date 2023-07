Desnuda bajo la ducha: publicó una ardiente imagen para dejar una reflexión

Miriam Lanzoni continúa compartiendo con sus miles de seguidores varios de sus momentos de su vida.

En las últimas horas, la actriz prendió fuego las redes sociales al publicar una imagen donde se la ve mojada bajo la ducha. Casi de perfil y cuidando los detalles para evitar la censura, dado que está totalmente desnuda, dejó una reflexión: “Cuando lo que tenés te encanta, no necesitas disfraz”, comenzó.

Y continuó: “Desde muy chica tengo conciencia de mí, me cuido mucho. En todos los aspectos. Pero no por el resultado, que obvio que también me importa, no me voy a hacer la desentendida”.

“Pero antes que todo me importa mi salud, mi bienestar, mi mente, mi alma”, resaltó.

Enseguida hizo hincapié: “Y me ocupo todos los días, de estar SANA, selecciono minuciosamente que voy a regalarle a mi cuerpo, qué pensamientos van a nutrir mi cerebro, qué sentimientos van a engrosar mi alma; por mí, por mi trabajo, porque la paso mejor, porque los que me rodean se contagian de eso también”.