Mario, el músico que toca con los pies, sigue motivando: "Esto me hace feliz"

Mario Castro es un nombre que cada vez que se menciona en Salta emociona pero también motiva, porque justamente es un ejemplo de esfuerzo, de dedicación, de vocación, de voluntad y de perseverancia. Más ahora en tiempo de dificultades y abismos constantes, Mario recuerda que si uno quiere, puede, como es su caso.

Al no tener manos ni brazos, Mario usa sus piernas y sus pies para enfrentar la vida, pero también para darle lugar a su gusto por la música: su talento tocando el bombo y el violín es notable, sus videos interpretando canciones, zambas, melodías folclóricas, dan cuenta de su capacidad pero también de su pasión, algo que quiere seguir haciendo en su vida.

“Esto empezó desde que era chico, tenía 4 o 5 años desde que empecé a tocar el bombo, me gustó y como tengo el ánimo de seguir adelante, tuve la oportunidad de aprender”, relató Mario en la charla que mantuvo con Multivisión Federal. “Este es mi trabajo, me gusta demostrar que todo se puede en la vida”, agregó.

Sus esfuerzos son retribuidos, porque ya tuvo la oportunidad de tocar en el festival del TriChaco ante un público que pudo dar fe de su talento, recuerdos que lo alegran. Pero eso no es todo: “Es un sueño tener una escuelita donde yo pueda dar mis clases de violín, enseñar a la gente que ama el folclore, esto me da gusto y me hace feliz”, manifestó.

Mario vive solo, su familia está en el campo y tiene la compañía de un hermano en Tartagal. En su trato con la gente, los mensajes siempre son anímicos: “Me dicen que la siga pechando, que siga luchando y eso hago día a día, agarrando el violín, tocando”, afirmó.

¿Un mensaje para aquella gente a la que pueda llegarle su historia? “Que sigan luchando, la vida es una sola y hay que vivirla, hay que poner todos los ánimos, yo agarré el violín y el bombo, ahora mi sueño es seguir adelante con la música”, reflexionó para concluir.

“No hay nada que no se pueda hacer”