¡Cuidado! Roba fotos de niños y las utiliza en un perfil falso de Facebook para pedir

Andrea Santo, una vecina de la ciudad de Metán, denunció públicamente un perfil de la red social "Facebook" que utiliza fotos de sus pequeños hijos pidiendo diferentes tipos de colaboraciones.

“En las redes sociales, en un perfil falso, alguien comparte las fotos de mis dos nenes para pedir colaboración. Estoy averiguando quién es la persona que publica”, relató y pidió ayuda a los ciudadanos para poder llegar a saber quién está detrás de todo esto.

“Estoy pidiendo que me ayuden y denuncien, en la justicia no me dan solución”, añadió desesperada y dijo que sus nenes están en riesgo y ambos son menores de edad.

Lo que sucedió días atrás es que ella sí había publicado un pedido de ayuda para poder pagar el viaje a su hijo que necesita ser trasladado hasta Salta Capital a hacerse un tratamiento médico. Pero lo hizo ella desde su cuenta de Facebook personal.

“Tengo miedo por mis niños y por mí, por mi integridad, estoy escondida, me da miedo salir y más con ellos. Vivo con miedo, a la noche no salgo sola nunca, y menos con mis hijos”, añadió desesperada.

Para finalizar, por Multivisión Federal contó que tiene una leve sospecha de quién es la persona, pero no lo sabe con seguridad.