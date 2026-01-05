Hallan una persona sin vida en un auto en zona Sur

Policiales05/01/2026
juan pablo II

El hallazgo habría sido en las primeras horas de este día lunes 5 de enero. Vecinos de  B°Juan Pablo II. Vecinos advirtieron la presencia de una persona en el interior de un auto, aparentemente sin signos vitales y de inmediato alertaron al 911.

La persona se encontraba dentro de un vehículo, en las afueras del block 22 de dicho barriada. Según se conoció, en el lugar trabaja personal policial y criminalística

Por el momento no se conocen más detalles al respecto, publicó Lo que importa.  

Últimas noticias
Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día