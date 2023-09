Tras las críticas, la gestión municipal asegura que “deja un camino marcado”

Tras la abrumadora victoria de Emiliano Durand por sobre la actual intendenta Bettina Romero en las elecciones el pasado 14 de mayo en Salta, y pese a algún acercamiento inicial, la transición en el municipio capitalino entró en un stand by.

Tanto Durand como su equipo expresaron su preocupación por la falta de comunicación con la gestión saliente, lo que genera un clima de incertidumbre. “¿En manos de quién estamos? Hoy nosotros, desde nuestra parte, entendemos que no hay tal transición. No tenemos ningún tipo de diálogo con los funcionarios”, expresó Juan Manuel Chalabe, quien forma parte del equipo del intendente electo.

A él se sumaron las voces del concejal y electo diputado José Gauffin quien añadió que “pareciera que no existe todavía una transición en la gestión municipal" y advirtió que "no se puede encarar una en 10 días”. También fueron críticos el ex diputado Javier David y el concejal electo Martín Del Frari.

Del otro lado, María Eugenia Angulo, subsecretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de la gestión municipal actual, por Radio CNN Salta 94.7 MHz, hizo un balance sobre estos 4 años y añadió que está muy conforme: “Dejamos como gestión un camino marcado que es muy importante que continúe en la próxima gestión, y que nuestro plan estratégico sea la guía para seguir haciendo obras”, añadió.

Entre los puntos principales, aseguró que cumplieron con obras estratégicas. "Tuvimos ejes muy claves y marcados de gestión como fue la conectividad y la verdad que con la situación que nos ha tocado vivir, dos años de pandemia y después una super inflación, cierro mi etapa conforme”, sostuvo.

Para finalizar, señaló que dejan un banco de proyecto super importante y está bueno que los gobiernos garanticen la continuidad de las gestiones. "Creo que, con dejar un banco de proyecto con muchos ejecutivos presentados o líneas de financiamiento ya realizadas", finalizó.