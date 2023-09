Transición municipal: los desafíos que enfrentará Emiliano Durand

La "transición" en la ciudad de Salta se convirtió en un tema de gran relevancia en las últimas semanas, a raíz de las declaraciones de distintos actores acerca del preocupante estado financiero del municipio, lo que marca una serie de desafíos que el próximo intendente, Emiliano Durand, enfrentará al asumir el cargo el próximo 10 de diciembre.

Sobre este punto, se expresó Martín Del Frari, concejal electo, en Sin Vueltas. “Los funcionarios no responden el teléfono, no hay gente del equipo de Bettina Romero que esté bien predispuesta a que se haga una transición ordenada. Pareciera ser que están abocados a que al próximo Intendente no le vaya bien, porque va a encontrar una municipalidad que se cae a pedazos”, expresó.

“Me parece que esta gestión de Bettina Romero ha tenido muchísimos errores, es una de las gestiones más ineficientes que ha tenido la historia de la ciudad de Salta”

Entre los complejos retos que aguardan a Durand, uno de los principales tiene que ver con el estado de las arcas comunales. “Lamentablemente va a encontrar una municipalidad totalmente vaciada, endeudada y con algunas deudas tomadas. No hay dinero en la municipalidad de Salta y tenemos una intendenta que está de vacaciones”, comentó Del Frari.

Según explicó el edil, el municipio adquirió compromisos a futuro, que podrían comprometer la nueva gestión. “Hay 45 contratos de obras firmados a futuro que van a comprometer por más de 1.500 millones de pesos al intendente que asuma. Si vos no tenés dinero, tenés una municipalidad fundida, no deberías adquirir compromiso a futuro”, indicó.

“Prácticamente está en un estado de acefalía porque nadie sabe quién gobierna”

Otro de los temas será la posible implementación de las fotomultas. “Si es que se termina de firmar ese convenio con una empresa privada que se llama DETECTRA S.A., va a ser un gran problema, es una empresa muy cuestionada a nivel nacional que tiene denuncias por cobrar fotomultas de manera inconstitucional”, indicó.

También apuntó contra los fines recaudatorios del sistema. “Es una empresa que se va a llevar el 45% de lo que recauda la municipalidad de Salta en fotomultas y lo cual lo pone a todos nosotros los vecinos de Salta como clientes de la empresa privada. Mientras más recaude, mientras más fotomultas se hagan, más dinero se va a llevar la empresa DETECTRA S.A.”, contó.

Además, señaló que el Tribunal de Salta ya marcó algunas observaciones que tienen que ver con que no te pueden generar una fotomulta si no existe un policía de tránsito. “No se sabe quién la firma y cómo te va a llegar la notificación a la casa, lo cual atenta contra el debido

“Claramente esto tiene una finalidad recaudatoria. Nunca hablaron de prevención de accidentes de tránsito”

Asimismo, dijo que Durand encontrará una ciudad totalmente destruida con las calles rotas y obras paralizadas que le complican la vida a la gente. “Tenemos un canal de la calle Yrigoyen que no ha sido terminada y una obra que es costosísima y me parece que no se va a terminar", agregó.

Para finalizar, indicó que Durand deberá “recomponer” la relación entre el municipio y el Concejo. “Es imposible que el Intendente no tenga diálogo con los concejales que son los representantes de los vecinos y que, nos guste o no, han sido elegidos por el voto popular. A mí me parece que eso nunca existió en la gestión de Bettina Romero, a Emiliano lo veo totalmente diferente, una persona que conduce de manera horizontal, que es muy abierto, que hace participar a todos, muy humilde, muy generoso”, concluyó.

A todo ello, se suma qué pasará con los feriantes del Parque San Martín, que continúan en la incertidumbre, luego que el municipio anunciara su traslado, medida que fue frenada por un amparo judicial, y los manteros, que buscan volver a la peatonal, ante la falta de control municipal.