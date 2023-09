Otra vez se fugó un niño del Hogar Ansaldi de Tartagal: "Ese lugar no es bueno"

Fue hace poco más de mes cuando llegaba la noticia de la situación de una niña de 11 años quien escapó del Hogar de Niños "Gualterio Ansaldi" de la ciudad de Tartagal, donde permanecía bajo custodia de la Justicia, caso que concluyó con su hallazgo en la casa de una religiosa pero develando igualmente supuestos problemas que tendrían los chicos dentro de ese hogar.

Ahora este sitio vuelve a ser noticia. Es que en las últimas horas la niña se habría escapado nuevamente del Hogar de Niños, sin novedades de su paradero hasta el momento, junto al reclamo de la madre sobre los supuestos malos tratos que en la institución les estarían dando a sus hijos.

“Anoche (en referencia al martes a la noche) se escapó, me entero a las 13:00 (de ayer) por un WhatsApp, me avisa una persona que mi hija se había escapado de ahí”, manifestó la madre en diálogo con el medio Mosconi TV quien sumó que se acercó al Hogar donde le confirmaron que allí no se encontraba. “Les dije por qué no me dieron ninguna explicación”, les reclamó.

La mujer tiene a sus tres hijos dentro del Hogar, uno que se escapó una vez con otros dos menores, y su hija que se fuga por segunda vez. “Hace un mes y una semana que no se nada de ninguno de mis hijos, yo siempre dije que ese Hogar no es bueno, ahí están sufriendo maltratos, no les dan de comer bien, uno de mis hijos estaba bien flaquito”, aseveró.

A esto lamentó que, cuando fue a hacer la denuncia a la Policía, los uniformados le habrían dicho que desde la Fiscalía y el Hogar se hacían cargo de eso, pues ellos “no tenían nada que ver”. También que en la anterior ocasión la culparon de llevarse a su hija cuando ésta se encontraba en clases. “A mi hija no la saqué, me hicieron quedar mal, no sé a quién le van a echar la culpa”, subrayó.

Mientras tanto la criatura no aparece y no tienen pistas de su paradero, pese a que estuvieron yendo por distintos lados para dar con su ubicación. “Me acerqué a la casa de la abuela, de los tíos, no está ahí y no puedo llegar hasta la monja porque dicen que le prohibieron hablar conmigo”, comentó para concluir.

“Ese lugar parece cárcel de menores, sufren mucho, mi hija escapó porque le pegaban, los chicos me dijeron que quieren estar conmigo”