¿Es lo mismo celiaquía que intolerancia al gluten?

El gluten es una proteína que está presente en cereales como el trigo, la cebada y el centeno que forman parte de muchos alimentos que se consumen diariamente, como el pan, torta, fideos, algunas bebidas, que pueden ser perjudiciales para quienes no deban consumirla.

Muchas personas suelen confundir la enfermedad celíaca (celiaquía) y la intolerancia al gluten y pensar que es lo mismo, pero no es así; esto lo explica el gastroenterólogo Sarmed Sami, quien aclaró la importancia de un diagnóstico adecuado y enfatizó que para la mayoría de las personas no hay motivo por el cual renunciar al gluten de manera permanente.

Para quienes tiene diagnóstico de celiaquía, consumir trigo genera una reacción autoinmune que provoca daño celular en el intestino delgado, lo que causa diarrea, fatiga, pérdida de peso, hinchazón, anemia, entre otras, según el doctor Sami.

Por otra parte, la intolerancia al gluten es más común, “en la intolerancia al gluten, no hay daño celular o inflamación. Es más una sensibilidad: “el gluten no me sienta bien” ”, según explicó el profesional en comunicado de prensa de Mayo Clinic Healthcare, “si comes gluten y tienes una reacción inmediata como diarrea, es más probable que sea intolerancia al gluten que enfermedad celiaca, que es un proceso lento que no sueles sentir inmediatamente”.

En caso de tener celiaquía es necesario realizarse pruebas médicas debido a que es más compleja y grave que la intolerancia al gluten, ya que estos últimos solo deben reducir alimentos que contengan la proteína en lugar de eliminarlos de su dieta, “depende del nivel de intolerancia. Algunas personas pueden estar bien reduciendo a la mitad la ingesta de gluten, mientras que otras pueden necesitar reducir más (…) Es diferente de la enfermedad celíaca, donde tienes que ser estrictamente y completamente libre de gluten”.

Las pruebas de sangre son necesarias para determinar el diagnostico de enfermedad celiaca, en caso de ser positiva esta prueba, con una endoscopia se puede tomar biopsias para comprobar algún daño en el intestino delgado.

“Generalmente recomendamos que las personas no tengan una dieta sin gluten si están siendo evaluadas por enfermedad celíaca, porque eso puede crear resultados falsos negativos en la prueba de sangre” explicó el profesional.

Se recomienda siempre concurrir a un profesional que pueda orientar y diagnosticar correctamente.