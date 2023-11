Deberá pagar medio millón a su pareja por "daño material y moral"

La fiscal Penal interina de Violencia Familiar y de Género 2, Luján Sodero Calvet, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia mediante trámite abreviado en la que un hombre de 37 años fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional, reglas de conducta y a reparar económicamente a la víctima.

Tras la presentación de las pruebas reunidas por la Fiscalía a lo largo de la investigación penal, el acusado admitió ser autor de los delitos de amenazas; lesiones leves agravadas por la relación de pareja y por el género; daños y coacción; lesiones leves agravadas por la relación de pareja y por el género y desobediencia judicial y lesiones graves agravadas por la relación de pareja y por el género.

En el acuerdo alcanzado entre las partes, se estableció que el hombre indemnizará por el daño material y moral causado a la víctima con la suma de $500.000.

En cuanto a las reglas de conducta impuestas, se incluyó la obligatoriedad a que el hombre se someta tratamiento psicológico en donde se traten los factores que predisponen y llevan a perfeccionar hechos en un marco de violencia de género y violencia familiar, con el fin de que el mismo pueda lograr la capacidad de compresión de los hechos que cometiera y tener el control de los impulsos, logrando tener una estructura de sus vínculos. Así también, se trabaje sobre los esquemas cognitivos en referencia a los roles del hombre y de la mujer en general y de la vida familiar en particular; debiendo el incuso presentar cada dos meses constancia de tratamiento psicológico.

Además, el condenado deberá llevar una pulsera electrónica como medida de control, y se proporcionará a la víctima un botón antipánico para su seguridad y protección.

La causa

El 17 de septiembre de 2022, una mujer radicó denuncia en contra de su pareja, asegurando que ese día mantuvieron una discusión que escaló hasta que el acusado la golpeó en el codo y el hombro. Además rompió de una patada el vidrio de una puerta, la amenazó de muerte y le advirtió que si lo denunciaba “no le iba a pasar nada para el pie”, haciendo referencia a una lesión previa causada por el denunciado un año atrás.

Dos días más tarde, el Juzgado de Violencia Familiar y Género 2 emitió una resolución imponiendo al hombre que se abstuviera de agredir a la mujer y estableciendo que debía mantenerse a una distancia de 300 metros de la víctima.

Pese a la medida, el acusado y su víctima retomaron la relación tiempo después. Pero el 20 de agosto de 2023, la mujer volvió a radicar denuncia en contra del hombre, indicando que ese día, le propinó golpes con los pies en la espalda, en la pierna izquierda, en el brazo derecho, posteriormente le arrojo un golpe de puño en el rostro y en la nariz; además de amenazarla nuevamente de muerte.

El informe médico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales indicó que la mujer presentaba inflamación y equimosis en dorso de nariz, inflamación de pómulo izquierdo, hematoma e inflamación en cara postero – interna de antebrazo derecho tercio distal, inflamación de tobillo izquierdo (maléolo externo).

En sede fiscal, la víctima contó que mantuvo una relación de cinco años con el hombre, quien era “celoso, me golpeaba, después pedía perdón, amenazaba con matarme, decía que me iba a dejar inválida, no me dejaba ver a mis hijas ni a mi familia”. Además, relató que en marzo de 2021 ingresó al Hospital San Bernardo con golpes en la cabeza y fractura de tobillo debido a una golpiza del hombre. Contó que en ese momento no efectuó denuncia ya que llegó a un acuerdo para que su agresor le pagara el tratamiento de fisioterapia que necesitaba para recuperarse.

La historia clínica requerida al Hospital San Bernardo por la fiscal Sodero Calvet confirmó las lesiones y el alerta de la asistente social del nosocomio, así como la asistencia psicológica que se le brindó pero se indicó que “la paciente nunca tuvo adherencia al tratamiento”.

Teniendo en cuenta todo ello, la fiscal Sodero solicitó que el equipo interdisciplinario de la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género evalúe la situación de la víctima. El informe indicó que “la entrevistada presenta un alto grado de vulnerabilidad, no denuncia todas las situaciones de violencia y maltrato vividas. Sus necesidades afectivas la llevan a depender de él, tiene baja señal de alarma. Tiende a minimizar y a naturalizar la violencia”.

El Ministerio Público Fiscal acusó al hombre de los delitos de amenazas; lesiones leves agravadas por la relación de pareja y por el género; daños y coacción; lesiones leves agravadas por la relación de pareja y por el género y desobediencia judicial y lesiones graves agravadas por la relación de pareja y por el género; solicitando que sea juzgado, instancia que se realizó mediante trámite abreviado.