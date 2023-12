Municipio responsabiliza a Seguridad por los daños a un auto secuestrado tras la caída de un árbol

Tras el fuerte temporal del pasado sábado, un vehículo bajo condición de "secuestrado" en la Comisaría 8va del barrio Portezuelo resultó gravemente dañado por la caída de un árbol de gran porte, lo que abrió una polémica sobre responsabilidades entre la Municipalidad y la Provincia.

Al respecto, Ramiro Ángulo, Procurador Adjunto Municipal, enfatizó que la responsabilidad inicial recae en el área de seguridad provincial, al ser estos los custodios del automóvil debido a su estado de secuestro. "El primer responsable es el área de seguridad de la provincia, ya que ellos son los guardianes al haberlo secuestrado al auto", señaló en Multivisión Federal.

En la oportunidad, destacó la imprevisibilidad de ciertos eventos, como la caída de árboles durante vientos intensos, indicando que estos casos pueden no tener un nexo causal con la responsabilidad municipal. "No se puede prever ni frenar ciertos acontecimientos como la caída de árboles en condiciones extremas, y estos daños no necesariamente están vinculados a la Municipalidad", afirmó Ángulo.

Operativo reclamo

Ángulo explicó el procedimiento para reclamos por daños sufridos en la vía pública, donde los ciudadanos pueden dirigirse a la Municipalidad, siendo evaluado el reclamo por el área de Ambiente y Servicios Públicos.

Según explicó, en caso de establecerse un nexo causal entre el daño y la responsabilidad municipal, se procedería a la indemnización pertinente.