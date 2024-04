Tiene fractura vertebral y hace 30 días espera que su obra social autorice la operación

La disposición del gobierno nacional que autorizaba el aumento de prepagas sujeto al criterio de cada entidad dejó en jaque a muchos argentinos que hoy deben afrontar subas exorbitantes para contar con un plan de salud.

Esta es la situación de Daniel Denis, amparista por aumento de prepagas, que pagó religiosamente la cuota de prepaga durante 20 años a su suegra para que cuente con los servicios óptimos de salud, hoy ella con fractura vertebral y 74 años hace 30 días espera por una respuesta de la prepaga para su operación.

En diálogo con CNN Radio Salta, Daniel explicó que hace 30 días la obra social Accord Salud de Unión Personal, ubicada en Balcarce 176, no da respuestas al pedido de intervención quirúrgica de su familiar, incluso llegó a presentar un amparo y trámites en superintendencia de salud para la solución del problema.

“La única respuesta es un bot que dice disculpe las demoras estamos trabajando en su reclamo”.

A pesar que el monto de la cuota se triplicó en cuatro meses la continua pagando, por lo cual lo lógico sería recibir una contraprestación del servicio contratado, pero la desesperación lo llevó incluso a pensar en recurrir a la medicina pública: “la decepción es tremenda, no sentís que nadie te ayude”.

Mediando abogado presentó el amparo en la sede central de la obra social en Buenos Aires, a lo cual el abogado del lugar les respondió que ya se debería haber resuelto el pedido.

“La obra social no lo aprueba, tampoco me dice que no, está en un limbo (…) no tenemos ninguna respuesta”.