Patricia Bullrich defendió el operativo de búsqueda de Loan Danilo Peña: “No es que no demos información, la preservamos”

Ante las críticas que se dieron en las últimas horas a la búsqueda de Loan Danilo Peña, el nene de cinco años que hace 10 días desapareció en un campo cercano a la localidad de 9 de Julio, en Corrientes, Patricia Bullrich salió este domingo a defender el operativo asegurando que "no es que no demos información, la preservamos".

A través de un posteo en redes sociales, la ministra de Seguridad nacional aseguró que se "está trabajando desde el primer día" e insistió con la línea 134 para que la gente aporte cualquier tipo de información que sirva encontrar al chiquito perdido.

Bajo el título "Caso Loan", Bullrich escribió en X. "El Ministerio de Seguridad de la Nación está involucrado en el caso de la desaparición de Loan Danilo Peña en todos los requerimientos que la Justicia de la provincia de Corrientes nos pide. Hemos puesto a disposición personal especializado, perros, Policía Científica, Prefectura Naval Argentina y Gendarmería Nacional Argentina para poder encontrar al niño".

"En este marco, el Ministerio debe cumplir con el resguardo de la información para cuidar la integridad de la causa. No es que no demos información, sino que la preservamos de manera profesional para lograr el objetivo que es encontrar a la criatura", continuó.

Y agregó: "Quiero aclarar que estamos desde el primer día trabajando con todas nuestras capacidades. No somos comentaristas del caso, estamos abocados a resolverlo".

Por último, la funcionaria nacional hizo un pedido para aquellos que puedan aportar información: "Les pido que utilicen la Línea 134 para aportar cualquier información que sirva para esclarecer la causa, con responsabilidad, ya que investigaremos cada llamado con la seriedad que el caso demanda".

Lo cierto es que desde que se activó la "Alerta Sofía", el caso estuvo en el foco de la atención nacional. Y las marchas de los vecinos, sumado a las fuertes críticas por los procedimientos de búsqueda por parta de las autoridades locales, pusieron en alerta a la ciudadanía en general. Así la causa que se inició por "abandono de persona" pasó a "trata de persona".

"Durante todos estos días cualquier posteo de todo lo que es la lucha contra el narco y los operativos, en todo momento me preguntan que estamos haciendo por Loan... He sido prudente porque en estos casos uno escucha mucha información que no viene de las fuentes correctas, que desvían la investigación. Entiendo que hay una necesidad de dar información, pero tenemos que manejarnos con prudencia", remarcó Bullrich.

En charla con radio Mitre, la funcionaria aclaró que "ya se han peritado autos, prendas, caminos, pisadas", e informó que personal de Prefectura ha entrado en "zona de los esteros muy complejas con yuyos que salen del agua", y que Gendarmería hizo lo propio pero "en zonas más montañosas".

Loan de 5 años desapareció el jueves 13 en una zona de campo cercano a la localidad de 9 de Julio, en Corrientes.

La funcionaria aclaró que desde el primer día que se está trabajando junto a la gobernación de Corrientes y que "están a disposición" para los requerimientos del caso. "Tenemos una Justicia que va ordenando la investigación. El trabajo es muy silencioso porque es un niño, hay que tener cuidado; recibimos llamados al 134, necesitamos datos certeros - continuó Bullrich -. El Presidente (por Javier Milei) me dijo que todo lo que necesite corrientes, ahí estamos", dijo.

Bullrich aclaro que el ministerio de Seguridad está encima de "cada prueba que se consigue" y que está aportando al personal más calificado para encontrar a Loan: "El gobierno se esta ocupando. Estamos junto a Corrientes en esta situación, este momento difícil de los argentinos donde todos sentimos que es nuestro Loan. Confíen que si no hay más información en los medios es porque no queremos generar más confusión", insistió.

Desde Missing Children Argentina, hubo duras críticas hacia lo apuntado por los investigadores que iniciaron el caso y Ana Rosa Llobet, presidenta de la organización, llegó a decir que "todo está mal hecho".

Loan está desaparecido desde el jueves 13, cuando fue visto por última vez en la casa de su abuela, en una zona rural de 9 de Julio, en Corrientes. Por estas horas, la Justicia descartó la hipótesis inicial, que indicaba que se había perdido en un campo de naranjas, y ahora apunta a la posibilidad de que haya sido secuestrado.

Durante este fin de semana se abrió una investigación por el delito de "trata de persona" y se realizan una serie de allanamientos en Chaco.

En el caso están detenidos el tío del nene y dos amigos, una funcionaria municipal y su marido -que estuvieron en el almuerzo previo a su desaparición- y el comisario que estuvo a cargo del operativo inicial de búsqueda. /Clarín