En medio de la interna del PRO, Virginia Cornejo respaldó a Bullrich

Se vive una gran interna dentro del PRO, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich escribió una fuerte carta donde afianzó su apoyo a la gestión del presidente Javier Milei y aseguró: “Decidimos apoyar a Milei y yo me juego a fondo”.

Quien apoyo con contundencia a la ministra, fue la salteña Virginia Cornejo, directora de Fronteras e Hidrovías, quien compartió la carta en su cuenta de X y adjuntó: "Convencida de tu capacidad y dedicación, te expreso mi total apoyo Patricia Bullrich".



Además, agregó que "Nuestro compromiso es con los más de 6 millones de ciudadanos que nos eligieron y confiaron en nosotros. Es tiempo de decisiones firmes y no de medias tintas. Es hora de profundizar el cambio".



La carta nació un día después de que Mauricio Macri le hiciera un reclamo público al actual Presidente de la Nación. El exmandatario apuntó contra Milei por los fondos coparticipables para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por último, el comunicado de Patricia Bullrich comienza con: "Fueron 6.200.000 de personas las que me acompañaron en mi decisión de apoyar en el balotaje a Javier Milei". Y cierra diciendo: "No podemos quedarnos, una vez más, a mitad de camino. Por eso, yo me juego a fondo, como lo hice siempre y cuento con Uds.".