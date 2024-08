Así se defendió el gendarme que mató un perro: "Perdoname...si querés te doy el mío"

Un caso que conmueve por estas horas a toda la sociedad salteña es el "asesinato" de un perro en manos de un gendarme en Orán. El hombre, en lo que habría sido un intento porque su perro no continuara siendo agredido, disparó al animal y este murió al instante.

Pasadas las horas se conoció lo que habría sucedido en la voz de Joaquín, dueño del perro asesinado, el joven contó todo lo que ocurrió en la tarde del miércoles cuando salió a comprar y señaló que su perro lo siguió. "yo estaba a la vuelta en la verdulería pero él no llegó conmigo, fue en ese momento que escuché dos disparos pero no le di importancia".

Sin embargo, cuando regresaba a su vivienda, vecinos le dijeron que a su perro le dispararon dos veces, ya en la puerta de su vivienda, encontró a su mascota ensangrentada, fue en ese momento que quedó en un estado de shock.

Pasando alrededor de 15 minutos una de las vecinas reconoce a la persona que le disparó al perro y comienza a gritarle. "Cómo vas a disparar así, ¿Qué no ves que pueden haber nenes?", haciendo referencia que eran las 18:30 y a esa hora estaban saliendo los chicos de la escuela.

Resulta que el gendarme había vuelto al lugar de los hechos para alzar las vainas que habían quedado ahí y que iban a ser las pruebas posteriores.

Al ver esta situación, el dueño del perro se alertó y salió corriendo a perseguirlo, pero el agresor no paraba de amenazarlo. "Vos no sos nadie, yo tengo un cargo importante así que no me molestes porque te puedo hacer desaparecer", expresó en el relato Joaquín.

Sin importarle las amenazas, Joaquín lo persiguió hasta la plazoleta que está ubicado en Barrio Jardín, pasando Av. Esquiú, donde lo pudo agarrar. Fue ese el momento que el gendarme se arrepintió y le dijo "perdóname, no sabía lo que hacía, no quería matar a tu perro, si querés te doy al mío". Llegó la policía y se lo llevaron.

Finalizando la entrevista con Radio Norte, Joaquín mencionó que el perro tenía 12 años, aseguró que no era de raza Pitbull, que estaba viejito, que ya no tenía dientes y estaba en tratamiento debido a un tumor que ya no le quedaba mucho tiempo de vida.