Medicamentos importados de la India: "Desconozco las certificaciones y los controles de calidad"

Días atrás, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, dirigido por Federico Sturzenegger, comunicó nuevas medidas que afectarían la comercialización de medicamentos en el país. Entre los puntos destacados, se abordó la posibilidad de importar medicación desde la India, lo generó un amplio debate en el ámbito farmacéutico.

InformateSalta buscó la palabra autorizada en cuanto al sector farmacéutico de Salta respecto a la posibilidad de importar medicación desde la India, Susana Carrasco, quien aclaró que por el momento se trata solo de rumores. "No sé que alcance va tener, todos son rumores, de que va sacar la ANMAT, con lo cual no habría un control sobre lo que se ingresa, pero no sé si esto va ser tan así, no tenemos más conocimiento que por la prensa, nada Oficial".

Carrasco sin embargo dio su opinión personal de lo que ve ante estas medidas que se implementarían. "Veo que la industria farmacéutica es poderosa, ahora, eliminar un organismo como el ANMAT me parece ponernos en riesgo porque es lo que controla y supervisa los medicamentos que comercializan en el país cumplan los requisitos".

Puntualizando a lo que escuchó o vio en la prensa sobre los medicamentos de la India, expresó: "Yo sé que es una industria importante pero desconozco las certificaciones y desconozco si trabajan con los mismos principios activos ¿Qué controles hay? Entonces en este sentido es la ANMAT es fundamental para poder supervisar e intervenir en ese caso".

A su vez la Presidenta de la Cámara de Farmacias de Salta consideró positiva la medida si se busca el acceso a todos sin dejar de lado el control. "Los medicamentos importados con los que trabajamos que son para tratamientos "especiales", que tienen un costo interesante, entonces si de alguna manera se busca facilitar al acceso al medicamento, esta bueno".

Sin embargo, la Presidenta subrayó la importancia de mantener los controles rigurosos. “Es crucial que los organismos de control sigan interviniendo. Estos no solo supervisan los medicamentos, sino también garantizan que las farmacias operen con productos autorizados y legítimos. Los pacientes necesitan confiar en la calidad y seguridad de los medicamentos que adquieren”, concluyó.

Carrasco advirtió que adquirir medicamentos en lugares no regulados, como ferias o almacenes, puede poner en riesgo la salud de los pacientes, ya que estos productos carecen de garantías sobre su procedencia y conservación.