Gervasio Salgado: De Salta a la presidencia de prestigiosas entidades médicas en Europa

El Dr. Gervasio Salgado es salteño y se especializó en cirugía colorrectal. Actualmente se encuentra afincado en España, desde donde es un referente en su especialidad.

Recientemente, durante el Congreso Internacional de la Sociedad Italiana de Coloproctología y de la Mediterranean Society of Coloproctology, Salgado fue electo presidente de esta última. Es de destacar que la Mediterranean Society of Coloproctology agrupa a cirujanos colorectales de todos los países ribereños al Mediterráneo. Es la primera vez que un médico argentino ocupa este prestigioso puesto. En diálogo con InformateSalta, el Dr. Gervasio Salgado destacó que la Mediterranean Society of Coloproctology "es una sociedad muy integradora" de la cual está orgulloso de formar parte.

El prestigioso profesional se refirió a la actualidad de su especialidad en cirugía colorrectal, donde sostuvo que es necesario incrementar los controles médicos. "Antes se solía recomendar una colonoscopia a los 50 años; ahora se detectan casos de cáncer de colon en personas muy jóvenes", detalló. Además, agregó que es necesario incrementar la educación y la concientización para poder mejorar la calidad alimentaria de las personas, lo que derivará en una mejor salud.

Sobre el sistema de salud en Argentina y Salta

En relación al sistema de salud en general, cuestionó que los sindicatos se hagan cargo de controlar los fondos. "Por ejemplo, en España no es así, es algo que habría que reflexionar", aseguró.

Por otro lado, puntualmente en Salta, conoce bien el sistema, ya que ha operado a muchas personas de escasos recursos en los hospitales locales. "La atención ha mejorado muchísimo en los últimos años, el Hospital San Bernardo ha progresado notablemente, especialmente con la obra de ampliación. Se ve que está avanzando", declaró. También opinó sobre las clínicas privadas, las cuales aseguró que en Salta están en excelentes estándares de calidad, muy comparables con los de España, donde él reside.

Salud y educación pública

Gervasio Salgado nació en Salta y cursó sus estudios universitarios en la Universidad Nacional de Córdoba. Después se trasladó a España para especializarse y, desde ese momento, se instaló allí, convirtiéndose en un referente a nivel mundial.

Tras su paso por la educación pública en Argentina, Salgado aseguró que volver a Salta y operar es también una forma de retribución a la sociedad. Ante esta consulta y la importancia de la educación pública, se animó a opinar sobre cómo ve el sistema educativo universitario en el país:

"En Europa no existen las universidades privadas; son todas públicas. En todas se debe pagar algo. Muchas veces se confunde lo público con lo gratuito, y eso deriva en una caída dramática de la educación. Éramos un país modelo y tuvimos una caída brutal", opinó.

Para Salgado, actualmente las universidades no cuentan con los recursos suficientes, lo que ha llevado a una baja en la calidad. "Hoy por hoy no existe ninguna universidad argentina entre las 100 primeras del mundo. Esto es culpa de los políticos que hacen demagogia con lo gratuito sin aportar los recursos que hacen falta", afirmó.

Salgado es uno de los salteños que deja bien representada a la provincia, a poco de cumplir 50 años de profesión y siendo una persona influyente en su especialidad. Hoy ocupa un prestigioso lugar en la Mediterranean Society of Coloproctology, lo que nos hace sentir orgullosos de haber nacido en estas tierras.