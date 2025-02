“¡Que lo demuestre!”: Morena Rial rompió el silenció desde la prisión y cerró con un toque de humor

La influencer Morena Rial continúa detenida en la Comisaría Séptima de San Isidro por estar presuntamente involucrada en un robo de Villa Adelina y, tras solicitar la excarcelación por ser madre de un bebé, la joven compartió una carta a la prensa con, incluso, un toque de humor: “¡Que lo demuestre!”.

La influencer no tuvo reparos en iniciar, lo que implica su primer acercamiento al público tras quedar detenida, con una frase devenida en “meme”: “Quiero comunicarle a la prensa, que me da por culpable sin que la justicia me haya condenado, -que- primero, lo tienen que demostrar para poder así juzgarme ¡Que lo demuestren!”.

A continuación, la joven buscó un tono más emocional y se refirió a su familia: “Lo más importante para mí, son mis hijos, sólo espero estar muy pronto cerca de Amadeo -4 meses- y Francesco -5 años- porque los extraño mucho y cada día que pasa se me rompe el corazón de estar lejos de ellos”.

La joven era representada por el abogado Alejandro Cipolla que, además, es su mejor amigo. Sin embargo, ayer solicitó un cambio de letrado por Fernando Burlando, y según explicó Cipolla, la solicitud provino del padre de la implicada, Jorge Rial: “Es un tema que yo ya había hablado con Morena. Me había consultado, estaba esta propuesta por parte del padre, a lo que yo le dije que sí”.

Al respecto, en el escrito que difundió, Morena señaló que el cambio “no se debe a que es mal abogado y que me esté perjudicando, sino que hay otros motivos, que más adelante informaré. Pero, Alejando es alguien que yo amo y eso no va a cambiar”.

“Le mando saludos a todos y cuando esté en libertad, contaré mi versión”, concluyó la joven.