PJ salteño intervenido: "Está desubicada", arremetió Hucena a CFK

Siguen las repercusiones tras lo anunciado este martes por el Partido Justicialista a nivel nacional, con su presidente Cristina Kirchner a la cabeza, determinando la intervención del espacio político en el distrito de la provincia de Salta, como también en Misiones.

Quien ahora se manifestó al respecto fue la diputada provincial Patricia Hucena quien arremetió contra CFK, aseverando que la intervención ha sido algo erróneo, dividiendo en lugar de unir, algo que sí propugna el presidente del PJ salteño, Esteban ‘Tuty’ Amat dándole su respaldo.

“Con la intervención, creo que la presidente a nivel nacional del partido está totalmente desubicada, no debe desunir sino unir”, apuntó en diálogo con InformateSalta agregando que “debería darse cuenta de quiénes la rodean, la intervención no fue acertada y menos de quienes la vienen a proclamar”.

Algo que defendió fue la labor del gobernador Gustavo Sáenz pues “no porque éste dialogue con el presidente de turno significa un cambio de ideas, nuestro gobernador está preocupado por los salteños, no por los partidismos”, aseguró.

Dicho esto exhortó que la camiseta “es por Salta”, como también que la gente tiene en su cabeza las cuestiones del día a día, en su realidad, “no está pensando en la vida institucional del PJ, eso es agenda política”

Por otra parte, Hucena subrayó que de su parte va a defender la conducción de Amat en el PJ local pues “él vino a unir a los peronistas, no a desunirlos, él va a disonancia con lo que hace la presidenta a nivel nacional que no sabe escuchar, no se sabe ubicar, no está viendo lo que quieren las provincias”, concluyó su descargo.

“No coincido con los camporistas o kirchneristas que mucho daño han hecho a Argentina; dejen que un partido ordenado siga trabajando”