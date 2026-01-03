Lula condenó el ataque: "Cruza una línea inaceptable"

El gigante sudamericano fijó postura y fue lapidario. Luiz Inácio Lula da Silva rompió el silencio tras el bombardeo en Venezuela con un comunicado en el que condenó enérgicamente el accionar de Estados Unidos, calificándolo como un retroceso histórico para la región.

En un texto difundido hace instantes, Lula no anduvo con rodeos diplomáticos. "Los bombardeos en territorio venezolano y la captura de su presidente cruzan una línea inaceptable", sentenció el mandatario, advirtiendo que estos actos representan una "afrenta gravísima a la soberanía" y sientan un precedente peligroso para todo el mundo.

La ley del más fuerte

Para el líder del PT, la operación ordenada por Donald Trump es una "flagrante violación del derecho internacional" que abre la puerta al caos. "Es el primer paso para un mundo de violencia e inestabilidad, donde la ley del más fuerte prevalece sobre el multilateralismo", aseguró.

El recuerdo de las dictaduras

Uno de los párrafos más duros del comunicado apunta a la historia del continente. Lula afirmó que esta acción militar "recuerda a los peores momentos de la interferencia política en América Latina y el Caribe", poniendo en riesgo la condición de la región como "zona de paz".

Por último, Brasil exigió que la ONU responda de "forma vigorosa" ante este episodio, y ratificó que su país seguirá apostando por la vía del diálogo, rechazando el uso de la fuerza.