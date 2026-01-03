“Es un día histórico”, afirmó Bullrich sobre la captura de Maduro

“Es un día histórico”, afirmó Bullrich sobre la captura de MaduroPolítica03/01/2026
Patricia Bullrich
La senadora nacional Patricia Bullrich consideró que la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, forma parte de “un día histórico”.
Bullrich publicó un mensaje en su cuenta de la red social X para festejar el anuncio del mandatario estadounidense, Donald Trump, en el que recordó que la Argentina declaró al Cartel de los Soles como organización territorista.
En este sentido, sostuvo que ese grupo extremista es una “estructura criminal liderada desde el poder por el propio régimen de Nicolás Maduro”.__IP__
“Hoy es un día histórico. Está llegando la paz y la libertad a Latinoamérica”, celebró la ex ministra de Seguridad.
