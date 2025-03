Peleó con su novio y su amigo la abusó: "No te vas a ir hasta que no me hagas..."

El episodio salió a luz en un juicio que terminó con la condena a 6 años de prisión de uno de los invitados acusado de violar a una amiga, quien -al termino de la fiesta, en la que hubo Vodka y cocaína- se peleó con su novio.

Erik Roberto Nicolás Pintos, un joven trabajador de la construcción de 21 años fue condenado recientemente a una pena de 6 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal. El veredicto fue dictado por el juez Francisco Mascarello, de la Sala VII del Tribunal de Juicio.

Se peleó con su novio y su amigo aprovechó para abusarla

El caso, según lo averiguado por InformateSalta, data del 1 de octubre del 2023, cuando un grupo de amigos se reunió en la casa de uno de ellos, en el barrio El Huaico II. Allí, se desarrolló una fiesta, en la que corrieron numerosas bebidas e incluso drogas, entre ellas pastillas y hasta cocaína.

Según el relato de la propia víctima, ese día fue a la fiesta con su novio, aunque no había formalizado aún con las respectivas familias. Durante el encuentro no hubo problemas, las bebidas alcohólicas no faltaron, en especial el Vodka.

Ya al amanecer, a eso de las 7, los invitados empezaron a despedirse, cuando de pronto la víctima y su novio comenzaron a discutir, tras lo cual cada uno se fue por su lado. Ella, como estaba con signos evidentes del consumo de drogas, le pidió a Pintos pasar la noche en su casa, donde también reside su hermano y otro amigo.

Así fue como como terminó en la casa del acusado, a quien describió como una persona con quien tenía mucha confianza, al menos hasta esa noche. Dijo que, al llegar a la casa, ubicada también en ese barrio, decidió dormir en el cuarto de Pintos, ya que la otra pieza había dos amigos con los cuales no tenía mucha afinidad.

Hasta ese momento, el amigo no evidenció nada que la hiciera alterar, pues se mostró muy amable e incluso le ofreció un pijama para que se cambie. Luego se acostaron en una misma cama, para de inmediato darle la espalda, creída de que nada malo sucedería.

Lejos de ello, Pintos comenzó a manosearla en sus partes íntimas, a lo que la joven intentó resistirse, corriéndole la mano y pidiéndole que se quedara quieto y se duerma. Nada de eso sucedió, pues el acusado insistió hasta penetrarla con sus dedos.

Le exigió sexo oral para dejarla ir

Fue entonces que, ya atemorizada, le dijo que se ponga un preservativo, pues creía que no tenía y con esa excusa lo frenaría, pero no contó que Pintos si tenía, por lo que lo colocó y volvió a arremeter hasta someterla sexualmente en el piso.

Luego, la joven quiso vestirse para marcharse, pero el acusado se lo impidió jalándole de la ropa. En seguida, cuando su amiga se dirigió a la puerta, se le adelantó y le cerró la puerta dos o tres veces, momentos en que le pidió que le haga sexo oral y que después de la dejaría salir. “Ahora que estas aquí ya no te voy a dejar ir, te voy seguir molestando. No te vas a ir hasta que me hagas acabar”, le dijo.

Sin otra chance para verse libre, la víctima indicó que accedió, tras lo cual el acusado la dejó ir. “Bueno amiguita, que descanses”, le manifestó al despedirla de su casa. De inmediato, la joven se marchó a su casa, para luego hablar con sus amigas y su familia, decidiéndose a radicar la denuncia contra Pintos el 16 de noviembre.

En el debate, el acusado se abstuvo de prestar declaración, mientras que la víctima sí lo hizo, oportunidad en la que su relato se mostró coherente con la denuncia radicada inicialmente, a la vez que mostró angustiada y afectada por el abuso sufrido.

Luego, declararon los otros amigos, entre ellos uno de los jóvenes que dormían en la pieza contigua, quien confirmó que sintió el abrir y cerrar de la puerta, tal como la víctima lo señaló respecto al momento en que intentó marcharse.

En vista de que las testimoniales le dieron solidez al relato de la víctima, como así también la prueba pericial, entre ella las llamadas realizadas por la víctima tras el abuso, el tribunal consideró a Pintos culpable, condenándolo a 6 años de cárcel, uno meno de lo pedido por la fiscalía.