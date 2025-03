Alba Quintar: "Sáenz tuvo más acciones liberales que cualquier otro en la provincia"

Hoy se realizó la presentación del Frente Liberal Salteño, en este marco, Alba Quintar, una de las referentes del espacio, dialogó con InformateSalta. En este marco anunció que venían trabajando con "Beto" Castillo (otro de los referentes), "cada uno por su lado en principio yo desde diciembre que me fui de la Libertad Avanza y él por su lado empezó un poco más alineado con el Saencismo, pero Sáenz tuvo más acciones liberales que cualquier otro en la provincia así que no me parece mal".

"Todavía no hay ninguna candidatura definida, solamente ideas y las ganas de trabajar", anticipó. Es que ahora "los objetivos son unir fuerzas para traer las verdaderas ideas de la libertad, creo que no estamos bien representados con quienes dicen representar las ideas de la libertad con estos dirigentes salteños que lo único que han hecho es elegir a dedo quien puede representar y quién no", en una referencia a los representantes de La Libertad Avanza en la Provincia de Salta.

"Nosotros como no tenemos esas mismas ideas soberbias decidimos invitar a todo el mundo y a todos los que estén a favor de este gobierno y las ideas de la libertad vamos a trabajar juntos".

Por último sostuvo: "Estamos celebrando que nos pusimos de acuerdo para poder armar un mismo frente para representar las ideas de Milei y traer las verdaderas ideas de la libertad a la Provincia. El frente que armó "Beto" Castillo confluyó en un mismo frente con el mío que se llama Salta Libre y vamos a presentarnos juntos en estas elecciones".