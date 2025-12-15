La AFA le respondió a Bullrich enumerando los logros de Chiqui Tapia

Desde la Asociación del Fútbol Argentino se emitió un comunicado tras la denuncia de la senadora nacional Patricia Bullrich al Tribunal de Ética de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). En el comunicado se resaltaron los logros de la gestión de Claudio Tapia como presidente.

Según se informa, cuando llegó Tapia en 2017, se encontraron “con una institución devastada. Económicamente, la casa del fútbol argentino estaba desordenada, con deudas acumuladas y compromisos incumplidos con los clubes. La dependencia de recursos externos, como el programa Fútbol Para Todos, había dejado a la Asociación sin autonomía financiera y con una administración poco clara”.

Seguidamente se resalta que desde la llegada de Tapia, se logró regularizar los sueldos sin ayuda del Estado. También se destaca el predio Lionel Messi y la contención para todos los seleccionados.

La AFA concluyó destacando los logros del fútbol argentino tanto en materia de selecciones como a nivel clubes durante esta gestión que inició en 2017.

"Después de todo, en la AFA no hablamos de política, hablamos de fútbol. El resto, que lo discutan en la tribuna. Con ese dramático contexto del país y el foco puesto en cuestiones que nada tienen que ver con la realidad que atravesamos los argentinos, nosotros, igual, no te daremos los derechos" sentencia el comunicado.