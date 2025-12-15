"Seguir creciendo tanto futbolísticamente como institucionalmente", el objetivo de Bastía en Central

Esta tarde Central Norte presentó oficialmente a Adrián "El Polaco" Bastía para ser el nuevo director técnico del club. El flamante nuevo DT estará acompañado por Andrés Grande, quien se desempeñará como ayudante de campo, mientras que la preparación física quedará a cargo del profe Juan Manuel “Peka”, completando así el cuerpo técnico que trabajará diariamente con el plantel azabache.

En coferencia de prensa, ante la presencia de InformateSalta "El Polaco" le agradeció a la Comisión Directiva; "Sabemos a dónde venimos, tenemos muchas granas de trabajar para que el club sea protagonista".

Siguiendo esta línea, el entrenador destacó: "Hemos visto mucho de los jugadores de la temporada anterior, tuvimos un campeonato que fue una primera experiencia en una categoría muy dura y han logrado conservar la categoría que es algo muy importante".

Sin perder el tiempo, apuntó a uno de sus objetivos; "Seguir creciendo tanto futbolísticamente como institucionalmente" aunque "te mentiría si no te diría que no me gustaría ser campeón, pero son cosas que uno tiene como sueño".

El cuerpo técnico pudo trabajar con los jugadores durante la tarde, tarea que se repetirá en lo que queda de semana para posteriormente descansar y reencontrarse el 5 de enero.