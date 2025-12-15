El "cuervo" presenta al “Polaco” Bastía como nuevo DT

Deportes15/12/2025
bastia1

Adrián “Polaco” Bastía fue confirmado como el nuevo director técnico de Central Norte y será presentado oficialmente hoy lunes a las 17.30 horas en "Azabache", sito en avenida Entre Ríos 1416, en un encuentro abierto a hinchas y prensa.

El exmediocampista de Racing, Estudiantes de La Plata y Colón afrontará su primer desafío como entrenador en una categoría profesional, con la misión de afianzar al “Cuervo” en su segunda temporada consecutiva en la Primera Nacional y darle al equipo una identidad futbolística clara.

Andrés Grande será el ayudante de campo y Juan Manuel De Peca estará a cargo de la preparación física, formando un staff joven que busca potenciar el rendimiento del plantel.

