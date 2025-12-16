Los primeros anuncios de Camacho: Las áreas que cambian y las que desaparecen en el Gobierno

Tras la jura de los nuevos ministros y funcionarios realizada este lunes por el gobernador Gustavo Sáenz, Salta inició una nueva etapa con la centralización de funciones y el recambio de nombres en carteras estratégicas como Gobierno, Producción y Minería, junto a una reestructuración profunda en el organigrama del Gabinete Provincial. ¿Cuáles son esos cambios?

Al respecto el flamante Jefe de Gabinete, Sergio Camacho, habló con FM Aries donde despejó las dudas sobre los movimientos internos, explicando que su nuevo rol será coordinar las acciones de todos los ministros para medir el impacto real en la gente, tras este cambio que implica un "gran achique" para evitar la dilución de responsabilidades.

En cuanto a los cambios específicos, Camacho confirmó la eliminación de varias estructuras de alto rango, como la Secretaría de Relaciones con la Comunidad y la de Planificación. En el Ministerio de Educación desapareció la Secretaría Administrativa, mientras que en el área de Gobierno se produjo una concentración importante. "Quedan solamente Secretaría de Gobierno y Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, con lo cual áreas como Mujer, Violencia de Género y Trabajo pasan a ser subsecretarías", detalló.





Otra de las fusiones clave se dio en el sector de Asuntos Indígenas, donde la Agencia y la Secretaría se unificaron para optimizar la asistencia directa. Sin embargo, el ministro aclaró que algunas estructuras se mantienen por su rol estratégico, como la Agencia de Deportes. "Tiene una tarea muy específica que es la promoción turística de los grandes espectáculos y el sostenimiento de la ayuda a los equipos profesionales", justificó Camacho sobre la continuidad del organismo. En otros casos, el cambio implicó una reubicación, con la ahora Área de Vocería, absorbida como una subsecretaría dentro de la estructura de Prensa.

Respecto al funcionamiento político, el Jefe de Gabinete ratificó que la instrucción del gobernador es mantener un equipo presente en el territorio. "Es la forma de tomar contacto con quienes son los representantes directos de la gente y sus problemas", señaló, indicando que continuarán con las reuniones de gabinete en el interior para dar soluciones inmediatas según la idiosincrasia de cada municipio.

"Se trata de hacer mucho más eficiente la gestión de gobierno, mucho más ágil"

Un punto que generó tranquilidad fue la situación del personal estatal, ya que Camacho descartó despidos masivos pese al recorte de cargos políticos, aseverando que la provincia no está incorporando gente nueva y que se está cubriendo el bache de las jubilaciones solo en casos imprescindibles. "Pese a todo lo que se dice, lo que hay es una reducción de la planta y no un aumento del personal", aseguró respecto a la política de recursos humanos.



