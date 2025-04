Martín Rappallini al frente de la UIA: “Es una muy buena noticia para el interior, para Salta”

La Unión Industrial Argentina designó a su nuevo presidente, Martín Rappallini, quien dijo que la industria debe ser reconocida como un pilar para la generación de divisas.

Desde InformateSalta nos comunicamos con Julio Fazio, titular de la Unión Industrial Salta Joven, quien hizo hincapié en lo positivo de esta designación para las empresas sobre todo PyMES: “Es muy buena noticia para el interior, para Salta”.

Señaló que Rappallini, ser socio de Cerámica Alberdi, conoce la problemática de la pequeña y mediana empresa, por lo que lograr una relación fluida con la nueva conducción de UIA sería importante para Salta: “Hoy necesitamos diálogo continuo como sector con el Gobierno nacional y provinciales, articulando para buscar que se revierta una situación que viene siendo compleja en el último tiempo”.

Si bien el sector tiene realidades dispares, en general hay sectores que se están reactivando, mientras que otros transitan una situación compleja de demanda: “Hoy la construcción es uno de los mercados más retrasados en este desafío que planteo el Gobierno nacional de la reactivación”.

Indicó que, si bien las empresas argentinas pueden ser productivas, la competitividad actualmente no esta en su mejor momento, ya sea por situaciones de mercado, de sobre costos impositivos, entre otros.

“Necesitamos que la industria no solo se recupere, sino que vaya en una senda de crecimiento”.

Baja de retenciones a productos industriales

Con el anuncio del Gobierno nacional de baja en retenciones para más de 400 productos industriales, alcanzando al 88% de los productos exportados por más de 3.500 empresas.

“Es una medida que claramente va en el sentido correcto” señaló Fazio, ya que hoy Argentina tiene un competidor muy fuerte que es Brasil en materia industrial.

“Brasil hoy tiene una devolución a las exportaciones del 10%, yo exporto en Brasil por valor de 100, 10 más me agrega el Gobierno en el bolsillo, nosotros hasta esta decisión no solo no devolvíamos, sino que reteníamos, con lo cual eso va en el sentido que se necesita para poder mejorar la competitividad de la industria local” manifestó.

“Estas medidas son positivas y van en el sentido de lo que el país necesita para ir recuperando su competitividad y que vuelva a valorarse el producto argentino en el mundo y en nuestro país” finalizó.