La amiga de Javier Milei asegura que tuvo un "touch and go" con el ex Presidente Alberto Fernández

Rosemary Maturana, exasesora de imagen y vinculada sentimentalmente al presidente Javier Milei, reveló que mantuvo un breve romance con el expresidente Alberto Fernández, previo a su candidatura, y aseguró que su relación con Milei trasciende los rumores que la enfrentan con Amalia "Yuyito" González.

En una entrevista con Fabián Doman en el programa Ensobrados por Splendid AM990, Maturana relató que su vínculo con Fernández fue efímero: "Tuve un touch and go con Alberto antes de que sea candidato. Fueron cuatro veces. Se cortó cuando me fui de vacaciones a Buzios, y a la semana de volver falleció su madre. Poco después, Cristina lo anunció como candidato".

También afirmó que, aunque no volvieron a verse tras la asunción presidencial, Fernández mantuvo el contacto durante gran parte de su gestión: "Nunca nos vimos mientras fue presidente, pero me hablaba seguido. Me contó que con Fabiola Yañez tenía una relación conflictiva, aunque la quería mucho".

🗣️"ALBERTO NO SE ENTERÓ UN DÍA ANTES QUE IBA A SER CANDIDATO, LO SUPO UN MES ANTES"



Sobre su relación con Javier Milei, Maturana recordó que lo conoció durante la pandemia en un bar de Once, en un evento político a las seis de la mañana: "Nos recontra miramos. Cuando lo saludé, le choqué los puños y se enojó. Viste cómo es él". Detalló que lo conoció luego de su separación de Daniela, su anterior pareja, y negó haber tenido intimidad con el actual presidente: "Nunca se dio, y yo tampoco quise. Él me dijo: ’Vos te lo perdés’".

La también vendedora inmobiliaria se refirió al conflicto con Amalia "Yuyito" González, ex pareja del mandatario, y sostuvo que la conductora la bloqueó recientemente: "Es verdad que ella vio mensajes míos en el celular del Presidente. Me acaba de bloquear, así que se está haciendo cargo".

Además, acusó a González de haber perjudicado la relación entre Milei y Fátima Florez: "Yuyito le hizo la cama a Fátima. Fue con el cuchillo y el tenedor". Según Maturana, las tensiones comenzaron cuando fue invitada por González a su programa: "Me llamó para hablar de una cosa, pero en el corte intentó que hablara mal de Fátima. No lo hice porque era la novia de mi amigo".

Para finalizar, mostró un libro sobre tantra que aseguró fue un regalo de Milei y expresó que su vínculo con el mandatario "venía desde hace años" y se fortaleció durante la campaña presidencial. "Un día hablamos como cuatro horas. Me propuso vernos, pero era tarde y le dije que no. Él me dijo ’Vos te lo perdés’", concluyó. /El Liberal