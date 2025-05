Jubilada reclamaba por el ajuste de Milei pero terminó revelando que nunca trabajó

El video de una jubilada entrevistada por el canal Todo Noticias (TN) se volvió viral en redes sociales este sábado, generando un intenso debate sobre el sistema previsional argentino y las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei.

En el clip, la mujer expresa su malestar por la situación económica: "Soy jubilada, no me alcanza para vivir". Sin embargo, cuando la cronista le pregunta sobre su historial laboral, responde: "No trabajé". Esta declaración ha generado diversas reacciones en redes sociales, desde críticas hacia las políticas de ajuste del gobierno hasta cuestionamientos sobre el sistema previsional.

Este caso se enmarca en un contexto más amplio de protestas y manifestaciones de jubilados en Argentina, quienes han expresado su descontento por las medidas económicas que afectan sus ingresos y calidad de vida.