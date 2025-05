Milei necesita conseguir US$ 4.400 millones en un mes para no incumplir la meta de reservas con el FMI

El 13 de junio habrá un veredicto del FMI con la Argentina. Sucede que el organismo internacional revisará si el gobierno argentino cumplió con las primeras metas cuantitativas del nuevo acuerdo firmado en abril. Si bien se descuenta que el tema fiscal está sobrecumplido, la meta de acumulación de Reservas Internacionales Netas (RIN) del BCRA parece difícil de cumplir. ¿Qué tan lejos se está? La consultora Equilibra dice hoy que las reservas están negativas en US$ 8.500 millones, y la meta del FMI es terminar con un stock negativo de US$ 2.600 millones. Por ende, tendrían que mejorar US$ 5.900 millones en poco más de un mes.

"Pero el gobierno aseguró que el Tesoro no va comprar dólares en el mercado cambiario (que acumularía RIN) y que el BCRA sólo lo haría si el dólar oficial toca el piso de la banda cambiaria. ¿Por qué? Porque prefieren no sumar presión sobre el mercado cambiario en pos de apuntalar la desinflación", recuerda la consultora de Martín Rappetti.

Cómo cumplir con las reservas netas

Si bien no compran dólares en el mercado porque el tipo de cambio oficial todavía no llegó a $1.000 (el piso de la banda cambiaria), el Gobierno tendría otras alternativas. Por ejemplo, con financiamiento externo.

Según Max Ritter, jefe de fusiones y adquisiciones de Goldman Sachs para América Latina, Javier Milei enfrenta la eliminación de los controles de capital y de divisas para consolidar la recuperación económica del país.

La consultora recuerda que el acuerdo prevé desembolsos de organismos internacionales por unos US$ 3.100 millones esa fecha, por lo que quedan US$ 1.600 millones restantes por ingresar (el resto ya entró).

A su vez, si se concreta la ampliación del REPO por hasta US$ 2.000 millones anunciado, las RIN treparán por el equivalente a dicho monto. "Pero como la meta de acumulación se ajustaría al alza por hasta US$ 1.500 millones, sólo habría US$ 500 millones netos que sumarían para cumplir el objetivo. Contando todos esos posibles ingresos y restando pagos de deuda faltantes (US$ 600 millones), restarían conseguir unos US$ 4.400 millones para cumplir la meta. Conseguirlos no es imposible, pero exigirá endeudarse a una tasa elevada -rozando los dos dígitos- ya que el riesgo país sigue alto (678 puntos básicos)", dice Equilibra.

El BCRA no aprovecha

Si bien la Argentina transita una estacionalidad positiva en el mercado de cambios (son los mejores meses del año para conseguir dólares dada la cosecha gruesa (abril-junio)), a partir de agosto la situación puede complicarse.

Desde el Eseade apuntan que "sería prudente que el BCRA aproveche la coyuntura actual para comprar algo de dólares por más de que el dólar se encuentre flotando en las bandas". Y agregan que "al ser época de liquidación de cosecha es cuando generalmente el BCRA tiene oportunidad de comprar dólares por cuestiones de estacionalidad. Luego, la liquidación se reduce y acumular reservas lucirá más desafiante".

"Más demanda de dólares por turismo y más dolarización de carteras pre-elecciones, que ahora sin restricciones para las personas humanas, vuelve a ser relevante en el mercado de cambios", advierte Equilibra.

El plan B de Luis Caputo

No hay preocupación en el equipo económico. De hecho, dicen que hay otras alternativas para sumar reservas que no sea comprar en el mercado cuando el tipo de cambio no se fue al piso de la banda. Federico Furiase, director del BCRA, aseguró hay otras opciones que podrían ser el ingreso de divisas a través de la cuenta capital que sí podría adquirir el Central aún cuando el tipo de cambio no toque el piso de la banda. O sea, los dólares financieros, por una inversión específica privada o emisión de deuda en los mercados.

El riesgo país disminuyó un 41,2% desde comienzos de 2024.

Actualmente, el gobierno optó por no intervenir en el mercado a pesar de estar en el mejor momento para comprar reservas, para potenciar la baja de la inflación. Pero eso tiene un costo: se hace más complicado cumplir la meta de reservas y bajar el riesgo país.

La relación con el riesgo país

"La lógica detrás de este razonamiento sería: sin acceso al financiamiento externo y con mínimas reservas, el repago de la deuda soberana en moneda dura depende de la capacidad de compra de divisas del BCRA (más allá de que se traduzca en acumulación de RIN tras pagos deuda en dólares).

Desde el inicio de la gestión Milei, la compra de divisas del BCRA en el mercado cambiario (oficial+financiero) estuvo asociada a la baja del Riesgo País y este repuntó cuando el Central dejó de comprar o vendió en forma neta en ambos mercados", explicó Lorenzo Sigaut Gravina, socio de Equilibra.