Bronca de salteños por eternas filas para renovar las pensiones de discapacidad

Tema del cual InformateSalta se hizo eco en varias oportunidades, ha sido el de las auditorías masivas sobre las pensiones no contributivas por invalidez, apuntando a detectar irregularidades, que quienes perciben esta pensión cumplan con todos los requisitos legales, pero también generando preocupación en miles de beneficiarios.

Con esos controles de la validez de la certificación, novedad de las últimas horas ha sido el cansancio de cientos de personas, que vienen haciendo “eternas” filas para poder renovar sus pensiones, debiendo aguardar por horas y hasta días afuera de la Superintendencia de Salud de Salta.

¿Cuál es la situación? Según reportó El Tribuno, en los últimos días se ha repetido una escena por el centro salteño: personas haciendo fila desde la madrugada, algunas incluso acampando en la vereda de Av. Belgrano, sin saber si lograrán ser atendidos.

El matutino recalca que las condiciones de atención en el lugar son insuficientes: la sede tiene un horario reducido, de 8 a 13 horas, y cuenta con apenas dos empleados para atender a una gran cantidad de personas. De estas aristas se desprende la “eternidad” de la espera y la concreción del trámite.

"Vine desde temprano porque no me llegó ninguna notificación sobre la renovación de los papeles. Es desesperante", resaltó una mujer desde su reposera al medio citado, agregando que la fila “da vuelta a la esquina y no hay información clara sobre el tiempo de espera. Nos dicen que hasta la 1 de la tarde, pero no sabemos qué va a pasar”.

Similar frustración decía otra mujer, de 70 años en su caso: “Vengo por segunda vez para hacer el trámite para un niño discapacitado y todavía no me atienden, no hay manera que nos den un turno o un número, es una espera interminable”, subrayó.

El hartazgo de la espera llevó a algunos a la bronca, que no se privaron de expresarla, demandando una mejor y más acelerada atención. “Esto es una humillación, no estamos pidiendo nada del otro mundo, solo que nos traten con respeto”, enfatizó otra mujer.

“No nos avisan nada, es un caos”