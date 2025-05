Escalofriante accidente de Yuki Tsunoda en la F1: Su Red Bull voló y terminó boca abajo

El japonés Yuki Tsunoda protagonizó un brutal accidente en los primeros unos de la Q1 del Gran Premio de Emilia Romagna de Fórmula 1.

El hombre de Red Bull apenas había comenzado su primera vuelta lanzada cuando perdió el control de su auto y se pegó contra uno de los muros de contención después de volar por el aire y quedar, por momentos, dado vuelta.

Se temió lo peor, pero la seguridad del coche funcionó a la perfección y el compañero de Max Verstappen salió caminando mientras la bandera roja flameaba.

Grateful to see Yuki Tsunoda walk away from this enormous shunt in Q1#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/hsviPlI66P