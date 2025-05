Por vía judicial y/o política, buscan terminar con la intervención del PJ en Salta: "No avalamos la violencia"

Tras la toma de la sede del PJ salteño por parte de un grupo de dirigentes y militantes que exigieron el fin de la intervención, el exvicepresidente del partido en Salta, Gastón Galíndez, aseguró que "la violencia no es el camino, pero el reclamo es legítimo".

Según dijo, la preocupación por el futuro del justicialismo en Salta es muy grande, no solo por la intervención en sí, sino también por los pésimos resultados electorales. "Nos costó mucho reconstruir este partido”, afirmó.

En ese punto, señaló que trabajan en dos vías: una judicial, actualmente en trámite, y otro institucional, que se reactivará mañana con el Congreso Nacional del PJ, que contará con la participación de 33 congresales salteños.

“Los compañeros están molestos y tienen derecho a reclamar y nosotros los acompañamos en eso, pero me parece que la violencia es el límite. No vamos a avalar ningún hecho de violencia porque no le hace bien a la institución, no le hace bien a la provincia ni a nuestro partido", comentó.

El dirigente también apuntó contra La Cámpora, a quien responsabiliza por la fractura del partido en varios distritos. “El problema no es con el kirchnerismo, sino con La Cámpora. Ellos generaron divisiones que nos costaron derrotas electorales”, señaló por FM Aries.

Por último, aseguró que la militancia seguirá insistiendo por vías democráticas e institucionales, aunque cuestionó que el congreso se realice de forma virtual y no presencial.