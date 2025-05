Tras la "toma" de la sede, demandan el fin de la intervención e internas en el PJ de Salta

Fue el domingo por la noche cuando se suscitó un episodio de violencia en la sede del Partido Justicialista de Salta donde, por situaciones aún por aclararse, 25 personas fueron detenidas y dos resultados lesionadas, ante una toma que se hizo de la sede partidaria, de calle Zuviría al 930.

Al respecto de lo ocurrido el diputado provincial por el PJ, Luis Mendaña, se refirió que es notorio el descontento que hay entre muchos de los afiliados y simpatizando con la intervención, demandando que la misma se levante o se convoquen a elecciones, pero que el partido regrese a manos de los salteños.

Así lo enfatizó por CNN Salta -94.7 MHZ- donde ahondó que “evidentemente la intervención y la decisión del Consejo Nacional no cayó bien en ninguna de las líneas internas del PJ en Salta”. A esto agregó que lo ocurrido anoche “está fuera de todo contexto”, más pensando que el viernes hubo una reunión donde se charló en rechazo a esta intervención.

“Duró más de tres horas, llegaron compañeros a favor de la intervención y charlaron con los compañeros que no lo estaban, desde ese momento surgió la necesidad de convocarnos hoy, a las 18, para solicitar que la intervención devuelva el partido a los afiliados, que se llamen a elecciones”, exhortó Mendaña.

Otros datos que aportó es que este martes habrá un congreso virtual donde se definirá la suerte del PJ en Misiones, Salta y Jujuy, donde aprovecharán para expresar su desacuerdo con la medida. También que no han tenido oportunidad de dialogar con el interventor, Sergio Berni, de quien dijo “solo se ha dedicado a consultar los destinos del PJ salteño a dirigentes que no son del PJ, como ser el “Oso” Leavy, con el “Rana” Villa, con Verónica Caliva, que no son afiliados del PJ, que son del Partido de la Victoria”.

Para resumir el descontento que hay en el justicialismo local, Mendaña sentenció que “hoy necesitamos de elecciones internas partidarias, el PJ tiene muchas líneas internas, lo que pretendemos es que se llamen a elecciones partidarias, eso debería haber hecho la intervención, para tener autoridades legítimas y de esa manera, encolumnarnos” mirando hacia las elecciones de octubre.

“No necesitamos que nadie venga desde Bs. As. a decirnos qué tenemos que hacer”