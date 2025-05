Visto bueno al plan de Nación con dólares 'colchón': "Le sacan el pie al pequeño ahorrista"

Novedad de las últimas horas fue el anuncio de Nación, con el Plan de Reparación del Ahorro de los Argentinos, que apunta a que los ciudadanos puedan depositar sus ahorros en dólares no declarados, sin justificar su origen y sin límites a la cantidad que formalicen.

A la espera de la letra chica, trascendió que esto no prevé ser un nuevo blanqueo, sino que se prevé "un cambio de régimen", con el que intentan poner en marcha la "remonetización" de la economía argentina, mediante el uso de los llamados “dólares del colchón”.

¿Qué entender de todo esto? Al respecto InformateSalta estuvo hablando con el economista Lucas Dapena, quien profundizó que la medida, en base a los trascendidos, lo que prevé es “simplificar las operaciones y que aquellos ahorros que no tenés declarados, los puedas incorporar al sistema, comprándote un inmueble, la parte de un crédito hipotecario, con un auto”.

Esto a contramano de cómo venía siendo la modalidad al presente, pensando que uno podía ahorrar en dólares en pequeños montos, a lo largo de los años, pero al momento de querer usarlos se generaban intimaciones y pedidos de informes para conocer la procedencia. “Una familia que ahorraba a lo largo de los años unos 20.000 dólares, no los podía usar porque el Estado quería saber de dónde venían”, mencionó como ejemplo.

Si bien aún no se conocieron los detalles del decreto, Dapena dijo que en base a lo que se anticipó “es una buena medida, le sacan el pie de arriba al pequeño ahorrista que tenía unos ahorros no declarados, ahora el Estado se podrá focalizar en aquellas operaciones que sí son más sospechosas, en verdaderos evasores”.

“El coletazo le viene bien a la economía que está parada, la idea es poder incorporar esa plata de pequeños y medianos ahorristas”

Por último, el economista recalcó que no es meta en sí un impacto grande de dólares que entren inmediatamente al sistema, sino que al hacer operaciones “no haya el miedo a usar esos dólares, si tengo un pequeño ahorro de unos 20.000 dólares, que ARCA no esté preguntando por los mismos y así pueda usar el dinero”, concluyó.