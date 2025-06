La promesa incumplida de Javier Milei: Por qué las reservas del Central no llegaron a los US$50.000 millones

Las reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) cerraron mayo con una pérdida mensual de US$ 2.074 millones, lo que representa un retroceso del 5,33% respecto del nivel de cierre de abril. El saldo provisorio se ubicó en US$ 36.854 millones, y el dato consolidado será difundido el próximo martes 3 de junio.

La caída ocurre apenas semanas después de que el presidente Javier Milei anunciara en cadena nacional que para mayo las reservas brutas del Banco Central llegarían a los US$ 50.000 millones, gracias a un paquete de financiamiento internacional por US$ 32.000 millones, compuesto por acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el BID y un REPO con el propio Central.

"La evolución de las reservas contrarió las expectativas que había generado el propio presidente", explicaron desde el mercado, donde también advirtieron que sin los desembolsos recibidos en abril, el nivel de reservas retomó su tendencia descendente, como ocurrió en cinco de los últimos seis meses.

Desde el oficialismo intentaron minimizar la baja, sosteniendo que en un régimen de flotación libre, sin intervención directa del Banco Central mientras el tipo de cambio se mantenga dentro de los extremos de la banda, el nivel de reservas no sería un dato prioritario. No obstante, según pudo saber Noticias Argentinas, la presión por salir al mercado a colocar deuda en dólares para reforzar las arcas refuerza la preocupación interna por no poder cumplir las metas con el Fondo Monetario Internacional.

A pesar de esta caída, el balance acumulado en lo que va de 2025 sigue en terreno positivo, con un aumento de US$ 7.242 millones (+31,46%), producto en gran parte de los ingresos del mes de abril. Desde el inicio de la gestión Milei, el incremento total alcanza los US$ 17.719 millones (+83,54%).

No obstante, si se toma como referencia el récord de US$ 77.481 millones del 9 de abril de 2019, el nivel actual de reservas refleja una pérdida de casi US$ 38.553 millones (-49,76%).