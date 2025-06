“Chirolita” al ataque: Filman a un reconocido ladrón de Palermo I robando una casa

Mientras las fuerzas de Seguridad trabajan incansablemente para dar respuesta a la demanda de los ciudadanos de mayor protección, con buenos resultados, algunos malhechores siguen esgrimiendo su osadía de querer burlar a las fuerzas y cometer sus delitos.

Es el caso de “Chirolita”, el nombre con el que vecinos de barrio Palermo I identifican a este malviviente, el cual sería reconocido en la zona, al haber perpetrado varios robos, aun profiriendo en sus fechorías en las casas de zona sudeste.

“Me desvalijaron la casa, todo me robaron”, denuncia la damnificada a través de sus redes sociales, donde compartió los videos y las imágenes captadas por cámaras de seguridad que reflejan la velocidad, la cautela y la picardía de Chirolita para cometer sus robos, produciendo una sensación de bronca.

“Me entró a robar en mi casa, me tienen podrida, no es la primera vez que me roban, me robó todo”, expresó la damnificada sobre el malestar que este malviviente le causó, además de mencionar que ya radicó la denuncia de rigor, aunque con pocas esperanzas de recuperar sus pertenencias.

“Por favor, compartan, está mal acostumbrado a robar”, expresó la víctima de este ladrón quien, según el posteo, también suele andar armado en sus robos. En el video, se puede apreciar cómo se inmiscuye en la casa, va directamente al televisor, lo retira y procede a huir con él.