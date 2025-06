Se extiende la falta de patentes en las calles: Tardan un mínimo de seis meses en tramitarse

La extraña escena comenzó a hacerse masiva a principios de 2025 y no para de crecer: en las calles se hace cada vez más frecuente ver vehículos nuevos sin patentes. Con el trasfondo del desmantelamiento de la Casa de Moneda, que producía las chapas, y del camino hacia la privatización del sector, se calcula que el faltante de patentes alcanza hoy a más de 500 mil autos en todo el país y, aunque el Gobierno asegura que ya se comenzó a normalizar la distribución tras licitar su producción, su impacto todavía no se siente en las calles. En el medio, el riesgo sobre la seguridad vial de la falta de identificación de los vehículos y algunos conductores que aprovechan la situación para andar por las calles sin chapa.

Era un escenario evidente: si se cerraba el área de la Casa de Moneda encargada de producir las chapas patentes, lo lógico era que, más tarde o más temprano, el faltante comenzaría a verse en las calles. Así lo denunciaron entonces los trabajadores y trabajadoras del sector, especialmente los de la ya cerrada planta gráfica de Don Torcuato --exCiccone--, donde se hacían las patentes, tras la liquidación en noviembre del año pasado de la planta y del contrato que el Gobierno nacional mantenía con el lugar para la producción de las chapas.

Así lo siguen recordando ahora los trabajadores y trabajadoras. Sebastián Bravo, delegado adjunto de ATE - Capital en Casa de Moneda, remarca a Página/12 que "el problema arrancó a mitad del año pasado cuando el gobierno decidió cerrar el anexo de Don Torcuato". "No fueron para nada precavidos. En el anexo los compañeros se encargaban de fabricar la chapa patente y decidieron cerrarlo de un momento para el otro y traer la maquinaria a la sede central. Pero hasta que instalaron las máquinas pasaron seis meses y el personal tuvo que sacar adelante el faltante", agrega.

La cantidad de autos cero kilómetro con patente provisoria de papel muestra el faltante de chapas que todavía persiste en los Registros del Automotor

El delegado aporta un dato sustancial. Según indica, desde que el traslado de las máquinas se concretó, los y las trabajadoras comenzaron a trabajar contrarreloj para solucionar el faltante "y no sólo se puso al día sino que se mejoró el laminado por el trabajo de control de calidad nuestro". Es decir que, según la versión de los y las trabajadores, el stock de chapas patentes está actualizado, pero "no se están entregando".

De fondo, la privatización del servicio. En paralelo al cierre del contrato con Casa de Moneda se abrió un proceso licitatorio que duró varios meses y arrastró consigo las demoras en la producción que provocaron la falta de patentes en las calles, lo que obligó al gobierno a autorizar a los conductores a transitar en sus vehículos nuevos con patentes de papel. El proceso licitatorio finalmente lo ganó en marzo de este año la empresa Tönnjes Sudamericana --que antes era proveedora de la Casa--, una asociación entre la multinacional alemana Tönnjes y la local Boldt, que por ahora comenzó a producir reposiciones de patentes en una planta de La Boca.

"Detrás del faltante de chapas hay dos cosas: por un lado el vaciamiento de la Casa de Moneda por el gran interés inmobiliario que hay en torno al edificio de Antártida Argentina, y por el otro un negocio de la empresa que pasó en pocos meses de ser proveedora a directamente estar a cargo de la producción", advierte Bravo. El mes pasado, los delegados de ATE presentaron una nota interna al interventor de la Casa, Pedro Cavagnaro, en la que advirtieron sobre el cierre de contratos como el de las patentes, pero también sobre la impresión de billetes, que ahora se importa de España y China, y de pasaportes, entre otros, que ya costaron unos 500 puestos de trabajo. Bravo advierte, además, que los delegados "estamos amenazados por las denuncias que estamos haciendo".

Ese panorama es el mismo en otros sectores importantes dentro de la problemática del faltante de chapas patentes. Este diario se contactó con trabajadores de los Registros de la Propiedad Automotor, otro eslabón de la cuestión y otro de los puntos de ataque del gobierno de Javier Milei, y todos eligieron mantener el anonimato por posibles represalias: "No podemos dar información con nuestro nombre porque el Ministerio de Justicia nos sanciona", dijo uno de ellos.

"En el fondo está la disputa por la Casa de Moneda, la asociación de concesionarios y el hecho de que el gobierno le quiere dar a un privado la administración de las chapas. Nosotros quedamos en el medio y tenemos que dar la cara frente al cliente y decirles que les podemos inscribir el trámite pero con una patente provisoria porque no tenemos la chapa. Eso termina en que el usuario piensa que es culpa nuestra y nos daña la imagen", agregó.

La Casa de la Moneda ya no es el proveedor de patentes metálicas del sistema registral automotor argentino

Los trabajadores de todos los sectores coinciden en que, si bien en los últimos meses se comenzó a normalizar la producción, la distribución todavía no impacta en los mostradores de los registros, que siguen sin poder otorgar patentes en chapa en la cantidad necesaria. Grafican con el caso de un registro cuya demanda escala por encima de las 2 mil patentes y que en los últimos meses solo recibió entre 200 y 300 chapas.

En febrero de este año, la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor emitió una circular en la que limitó oficialmente el stock de las chapas para bajarlo a dos lotes mensuales por registro seccional, con el argumento de mejorar el reparto de las patentes entre los distintos registros. Cada lote tiene 26 chapas, por lo que el límite quedó en 52 por cada caso. Sin números oficiales, los trabajadores del sector calculan que hoy hay entre 500 y 600 mil autos sin chapa patente.

La cuestión impacta directamente, además, en la seguridad vial, ya que la falta de patentes afecta a la posibilidad de registrar las infracciones de tránsito, en particular las que son captadas por cámaras. Así lo advierte a Página/12 Diego Molina, integrante de la ONG Conduciendo a Conciencia, que asegura que "en un sistema donde ya desde el vamos falta el control, se suman las desregulaciones, y encima ahora las cámaras no te pueden tomar porque no tenés patente, la cosa se pone más complicada".

"La mayoría de los controles se hacen vía cámara, por lo que si no pueden registrar el vehículo que comete una infracción, ya sea pasar un semáforo en rojo o un exceso de velocidad, seguimos en el mismo problema que es que el Estado no se ocupa de cuidar a los ciudadanos", concluye. La falta, modificación u ocultación de patentes en los vehículos constituye una infracción con multas diversas de acuerdo a las jurisdicciones, pero la ausencia generalizada de chapas hace mucho más dificultoso poder identificar las razones de la falta.

Mientras tanto, la cuestión llegó el mes pasado al Congreso nacional, cuando la senadora rionegrina Silvina García Larraburu presentó un pedido de informes solicitando al Ejecutivo que dé datos precisos sobre la situación actual de la falta de patentes. Allí, la senadora advirtió que, tras el cierre de la planta de Don Torcuato, "el Ejecutivo no explicó por qué no se garantizó la continuidad de la producción durante la transición, ni qué beneficios concretos supone abandonar un esquema estatal de fabricación para delegarlo en el sector privado". /Pagina12