"Palpitando la Navidad": 35 barrios compitieron con sus arbolitos sustentables en el CCM

El espíritu navideño y la conciencia ambiental se dieron cita esta mañana en el Centro Cívico Municipal (CCM) para la tercera edición de "Palpitado la Navidad". En un evento cargado de emoción, se eligieron los tres mejores arbolitos de la ciudad entre 35 participantes provenientes de 28 barrios salteños. La consigna fue clara: las piezas debían medir un metro de alto y estar confeccionadas íntegramente con materiales reciclados.

Juan Pablo Linares, secretario de Desarrollo Social, destacó la convocatoria y el esfuerzo de los vecinos: "Estamos felices de que mucha gente haya participado, todos son ganadores porque le pusieron mucho amor y dedicación". La competencia premió tres categorías clave. En "Creatividad y originalidad" se impuso Soledad Jáuregui; en "Conexión, historia y diseño", Griselda Benaqua; mientras que el "Voto popular" fue para Norma Arias. Los ganadores se llevaron importantes premios como un televisor, una bicicleta y un horno.

"En mi casa todos somos unidos por el espíritu navideño"

En diálogo con InformateSalta, los participantes resaltaron que el motor de sus creaciones fue el mensaje más que el premio. Clementina, una de las seleccionadas, utilizó botellas, tapitas y recortes de tela para su obra. "Fue una iniciativa mía porque en mi casa todos somos unidos por el espíritu navideño. Un árbol sustentable demuestra que siempre hay algo para juntar y realizar otra cosa que sea llamativa o incentivo para los demás», explicó.

"Hay que tener fe y pensar en que a veces tenemos solución en lo más simple"

Por su parte, Ana María presentó un diseño basado en la resiliencia, utilizando lana, tubos de soda y aislante térmico. "Mi interés no era el concurso en sí, sino que la gente sepa difundir cómo de los materiales descartables podemos armar algo simbólico. Este árbol fue creado para transmitir la resiliencia, el volver a comenzar. Hay que tener fe y pensar en que a veces tenemos solución en lo más simple", reflexionó la vecina, quien trabajó hasta el último día en los detalles de su pieza.

Desde maples de huevos y bases de jeringas hasta hisopos y viruta, la variedad de materiales utilizados demostró que la creatividad salteña no tiene límites cuando se trata de celebrar y cuidar el medio ambiente.