JCI Salta celebra la premiación del programa TOYP 2025

Sociedad19/12/2025
TOYP portada

JCI Salta llevará adelante la ceremonia de premiación del programa TOYP (Ten Outstanding Young Persons) en una iniciativa internacional que reconoce a jóvenes de entre 18 y 40 años por su liderazgo, excelencia profesional, compromiso social y aporte al desarrollo de sus comunidades. 

Esta nueva edición tiene lugar en el marco del 10° aniversario de JCI Salta, marcando un hito en para la institución, ya que, desde su implementación, el programa reconoció a 100 Jóvenes Sobresalientes en toda la provincia, consolidando una década de trabajo sostenido en la formación y visibilización de liderazgos jóvenes.  

estudiantes 1JCI entra en la recta final para seleccionar los 10 jóvenes sobresalientes de la provincia

Junior Chamber International (JCI) impulsa a nivel mundial el programa TOYP, que busca destacar historias con impacto positivo en los ámbitos social, cultural, científico, académico y productivo. 

La selección se realizó por convocatoria abierta y la evaluación de un jurado interdisciplinario integrado por Facundo Díaz, José María Zambrano, Manuela Arancibia, Mariana Borigen, Patricia Cerrizuela y Diego Cañada. 

Los Jóvenes Sobresalientes de la Provincia de Salta-TOYP 2025 son: 

  • Noel de Castro – Desarrollo científico y tecnológico
  • Libia Tujuayliya – Superación y logros personales
  • Heber Artaza – Logros culturales
  • Jorge Rafael Estrada – Superación y logros personales
  • Agustín Galván – Logros comerciales, económicos o empresariales
  • Jimena Loayza – Superación y logros personales
  • Facundo Padilla – Desarrollo científico y tecnológico
  • Luciano Gálvez – Desarrollo científico y tecnológico
  • Ezequiel Estrada – Desarrollo científico y tecnológico
  • Franco Galeano – Liderazgo y logros académicos

Desde JCI Salta destacaron la importancia de promover espacios de reconocimiento que inspiren a nuevas generaciones y fortalezcan el liderazgo joven en la provincia, reafirmando el compromiso de la organización con el desarrollo de una sociedad más participativa y consciente. 

TOYP

