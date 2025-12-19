JCI Salta celebra la premiación del programa TOYP 2025

JCI Salta llevará adelante la ceremonia de premiación del programa TOYP (Ten Outstanding Young Persons) en una iniciativa internacional que reconoce a jóvenes de entre 18 y 40 años por su liderazgo, excelencia profesional, compromiso social y aporte al desarrollo de sus comunidades.

Esta nueva edición tiene lugar en el marco del 10° aniversario de JCI Salta, marcando un hito en para la institución, ya que, desde su implementación, el programa reconoció a 100 Jóvenes Sobresalientes en toda la provincia, consolidando una década de trabajo sostenido en la formación y visibilización de liderazgos jóvenes.

Junior Chamber International (JCI) impulsa a nivel mundial el programa TOYP, que busca destacar historias con impacto positivo en los ámbitos social, cultural, científico, académico y productivo.

La selección se realizó por convocatoria abierta y la evaluación de un jurado interdisciplinario integrado por Facundo Díaz, José María Zambrano, Manuela Arancibia, Mariana Borigen, Patricia Cerrizuela y Diego Cañada.

Los Jóvenes Sobresalientes de la Provincia de Salta-TOYP 2025 son:

Noel de Castro – Desarrollo científico y tecnológico

Libia Tujuayliya – Superación y logros personales

Heber Artaza – Logros culturales

Jorge Rafael Estrada – Superación y logros personales

Agustín Galván – Logros comerciales, económicos o empresariales

Jimena Loayza – Superación y logros personales

Facundo Padilla – Desarrollo científico y tecnológico

Luciano Gálvez – Desarrollo científico y tecnológico

Ezequiel Estrada – Desarrollo científico y tecnológico

Franco Galeano – Liderazgo y logros académicos

Desde JCI Salta destacaron la importancia de promover espacios de reconocimiento que inspiren a nuevas generaciones y fortalezcan el liderazgo joven en la provincia, reafirmando el compromiso de la organización con el desarrollo de una sociedad más participativa y consciente.