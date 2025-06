Netflix y Spotify serán más caros en una provincia argentina: Los motivos del aumento y qué pasa en Salta

A partir del 1° de julio, servicios digitales como Netflix, Spotify y Uber serán más caros en Santa Fe, debido a que la provincia aumenta la percepción del impuesto Ingresos Brutos.

En el caso de las plataformas de streaming, el incremento es del 3%, mientras que para apps como Uber la suba es del 4,5%.

Según informaron desde el Gobierno santafesino, el cobro se hará efectivo a través de los denominados agentes de percepción, principalmente las emisoras de tarjetas de crédito y débito, que aplicarán la percepción al momento del pago. La base imponible que se utilizará para determinar el impuesto será calculada sobre el monto total de la operación, neto del IVA.

El monto extra, detalló el diario La Capital, depende del total de la cuota mensual. Ronda los $ 250 a $ 400 pesos en servicios como Netflix, según el plan que tenga contratado el cliente, y entre $ 100 y $ 150 en Spotify.

LA EXPLICACIÓN DEL GOBIERNO DE SANTA FE

El subsecretario de Ingresos Públicos de Santa Fe, Florencio Galíndez, explicó que la medida -que comenzará a regir a partir de julio-, busca poner en pie de igualdad a aquellas plataformas que ya tributan Ingresos Brutos en forma regular por encontrarse radicadas en el país -como Disney+, Google, Facebook, PedidosYa o Cabify- con aquellas que no lo están y por lo tanto no pagan impuestos -como Netflix, Spotify o Uber.

El funcionario destacó además que “la alícuota provincial es notoriamente menor a la que aplica Nación, que desde 2018 cobra el 21 % de IVA. Además, ya hay otras 9 provincias que aplican impuestos a estas aplicaciones, llegando al 5 % en algunos casos. La diferencia está en que, en el caso de Santa Fe y de manera inédita, el usuario que resulte alcanzado por la percepción podrá solicitar la devolución del monto percibido mediante un trámite online, o bien podrá imputar ese monto como crédito fiscal para pagar otros tributos provinciales”, como el Impuesto Inmobiliario o la Patente Única sobre Vehículos.

En ese sentido, desde la provincia se remarcó que “con esta medida no solo logramos la igualdad con las empresas que brindan servicios digitales en la provincia, sino que establecimos que los usuarios puedan solicitar el reintegro del monto abonado por Ingresos Brutos o utilizarlo como crédito para el pago de otros impuestos”, y se resaltó que “sería justo y beneficioso para el usuario poder solicitar la devolución de lo que se le cobra desde el 2018 por el IVA que aplica Nación”.

¿QUÉ PASA EN SALTA?

Con la medida que comenzará a regir a partir de julio, Santa Fe se suma a jurisdicciones como la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y la provincia de Buenos Aires, que ya cobran un extra de ingresos brutos a las apps y plataformas de servicios digitales.

Por el momento, ese incremento no se verá reflejado en Salta, donde no existe una reglamentación que imponga un tributo especial a compañías de servicios digitales que no tengan domicilio fiscal en Argentina, tal como establece la norma aprobada por Santa Fe.