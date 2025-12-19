Empleo informal: 7 de cada 10 trabajadores jóvenes son informales

En la actualidad argentina, los jóvenes son los mayores representantes en la tasa de informalidad laboral. Es que en el segundo trimestre del año, el porcentaje era del 67% casi 24 puntos por encima de la media global. Esto revela que casi 7 de cada 10 trabajadores con edades de entre 16 y 24 años son informales según un estudio de la UBA.

En paralelo, el 43,3% del total de los trabajadores se encontraba en la informalidad, con la tasa del 36,7% para los asalariados y el 64,7% para los trabajadores independientes.

"Esto significa que 4 de cada 10 trabajadores se encuentran en empleos que no están cubiertos por la legislación relevante, ya sea laboral, impositiva o de la seguridad social", dice el documento del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

Los trabajadores de entre 45 y 64 años (60 años en el caso de las mujeres) son quienes experimentan la tasa de informalidad más baja (34,6%). Le sigue en incidencia el grupo de entre 25 y 44 años (42,9%) y el de 65 años (60 años en las mujeres) y más (53,1%). "Por lo tanto, la mayor incidencia de la informalidad se da tanto al comienzo de la vida laboral como en su etapa final".