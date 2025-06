El hijo de un diputado libertario imputado por tentativa de homicidio

La Justicia de la localidad bonaerense de Colón ordenó la detención de Gino Ansaloni, hijo del diputado nacional Pablo Ansaloni, La Libertad Avanza, imputado por participar de una violenta agresión contra un joven de 17 años a la salida de un boliche. El hecho, que generó conmoción en la comunidad, ocurrió en la madrugada del domingo 15 de junio y quedó registrado por una cámara de seguridad.

Según las imágenes, la víctima, Guido Ruiz, fue perseguida por tres hombres que lo alcanzaron y lo atacaron salvajemente a golpes de puño y patadas cuando ya estaba en el piso. La escena muestra la brutalidad del hecho, que habría sido premeditado. Pocos segundos después, se suman otras personas que presenciaron el ataque.

Ruiz sufrió múltiples fracturas en la mandíbula y en la nariz, perdió varios dientes y recibió un fuerte golpe en uno de sus ojos, lo que pone en riesgo su visión, según informaron familiares. “Lo agarraron entre cuatro. Tenían todo preparado, tenían un problema previo con él. En el video se ve todo lo que le hacen, es inhumano. Son asesinos”, declaró Guadalupe Ruiz, hermana de la víctima, en TNNoticias.

La causa quedó en manos de la fiscal Magdalena Brandt, titular de la UFI N.º 1 de Colón, quien pidió la detención de Ansaloni y de los otros dos implicados, lo que fue ratificado por el juez César Solazzi. Además, se ordenaron allanamientos en los domicilios de los presuntos agresores para secuestrar ropa utilizada la noche del hecho y otros elementos de prueba.

“Nos duele mucho ver a Guido así. Es un chico tranquilo, no merecía esto"

Hasta el momento, el diputado Pablo Ansaloni no se expresó públicamente sobre la situación judicial de su hijo. En tanto, la familia de Guido Ruiz pidió justicia: “Nos duele mucho ver a Guido así. Es un chico tranquilo, no merecía esto. Pedimos justicia para que no tengamos que esperar otra tragedia para que alguien haga algo”, agregó su hermana.