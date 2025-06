En Salta, las ventas de ropa y calzado no levantan cabeza: "Fue la peor temporada en años’"

Pese a que a nivel nacional las ventas de indumentaria y calzado registraron un crecimiento interanual del 25,1% en mayo, en Salta el panorama fue muy diferente.

María Eugenia, encargada del comercio Ricetto, fue tajante: “A nosotros no nos varió absolutamente nada, es más, las ventas fueron para abajo”.

La comerciante describió que los primeros meses del año y gran parte de mayo fueron especialmente críticos. “Febrero, marzo, abril y hasta las tres primeras semanas de mayo fueron mortales en el mal sentido. No ganamos nada, la gente no tenía plata y no se movía nada”, relató a InformateSalta.

Según explicó, recién con la llegada del frío y la cercanía del Día del Padre comenzaron a notar un leve repunte en junio, aunque sin superar las cifras del año pasado. “Con el Día del Padre sí vendimos, pero lo de mayo fue terrible”, insistió.

Respecto al comportamiento de los rubros, indicó que el calzado suele tener una venta más estable que la ropa, pero incluso en ese segmento no hubo incremento: “Se vendió normal, parejo, pero no subió. Más bien, bajó”.

Consultada sobre los precios, aclaró que no hubo aumentos: “No subimos porque tampoco llegaron listas nuevas de fábrica. Las fábricas tampoco están vendiendo, sería ilógico aumentar”.

La estrategia para atraer clientes pasó por ofrecer más opciones de financiamiento, como promociones de pago en 3, 6, 9 y hasta 12 cuotas.

Finalmente, apuntó al turismo como una esperanza de recuperación: “En enero y febrero toda la gente se fue a Chile o Brasil, no tuvimos el turismo interno que solíamos tener. Ahora esperamos que en julio se mueva el turismo interno y eso nos levante la venta”.